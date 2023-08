Google ville ha funnet en partner for fremtidig nødsatellittkommunikasjon med Android 14

Det er ingen hemmelighet at Google jobber med nødsatellittkommunikasjon, som burde se dagens lys med Android 14. Kunngjøringen går tilbake til september i fjor, etter lanseringen av iPhone 14 hos Apple, som har demokratisert dette livet. lagre funksjon.

Denne stillheten hindrer ikke Google i å utvikle støtte for denne funksjonen i kulissene. Det ser ut til at disse nødkommunikasjonene gjøres i Meldinger-appen. For noen dager siden ble et skjermbilde av Neïl Rahmouni, som nylig la til en kappe, lekket.

Det ser ut til at Google Messages forbereder seg på å legge til støtte for satellitttilkobling. De har lagt til brukergrensesnitt for samtaler og SOS-meldinger via satellittforbindelse: pic.twitter.com/IDxse7QNCw —Neil Rahmouni 🐢 (@neil_rahmouni) 17. august 2023

Lekkeren har oppdaget Kode i Google-applikasjonen som refererer til meldinger sendt via satellitt. Og enda mer presist, meldinger overført via Garmin-nettverket.

Den berømte produsenten av GPS og tilkoblede klokker driver også et abonnementsbasert satellittkommunikasjonssystem kalt Innenfor rekkevidde Basert på stjernebildet Iridium. Et nettverk som opererer i 150 land, mens Apples nødanrop via satellitt kun er tilstede i en håndfull territorier, inkludert Frankrike.

Husk imidlertid at Garmin kanskje ikke er Googles eneste partner for denne funksjonen, så ting kan fortsatt utvikle seg før den offisielle kunngjøringen.