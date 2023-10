Google viser været på alle mulige måter på Android

Google begynner å rulle ut en ny værvisningsfunksjon til Maps-appen på Android, oppdaget kanalredaktør Neil Sadikov Google Nyheter Telegram. Denne nye funksjonen har vært tilgjengelig på iOS i nesten fire år, men den dukket bare opp på Android. Når brukere trykker på den nye «Local Weather»-flisen i søkealternativene, åpnes et vindu som viser luftkvaliteten og værmeldingen for de kommende timene.

Været kan ikke ignoreres

Utviklingen er en del av Googles bredere innsats for å levere væroppdateringer til så mange av enhetene som mulig. For eksempel ble Weather-brukergrensesnittet i Google-appen redesignet i juni med introduksjonen av Pixel-nettbrettet: grensesnittet respekterer nå Materialsignaturen du designer. Redesignet rulles for tiden ut på alle Pixel-smarttelefoner, og bruker data fra National Oceanic and Atmospheric Administration for større nøyaktighet.

Ikke bare det. Bruken av klokken er ikke lenger begrenset til dens eneste rolle som vekkerklokke eller stoppeklokke; Den gir nå værstatus. Den siste oppdateringen (v7.6) introduserte et værmeldingsalternativ som brukere kan aktivere når de oppretter en ny alarm.

Når alarmen er deaktivert, vises en startskjerm som gir en rask oppsummering av været og utetemperaturen, sammen med tilleggsinformasjon om dagen fremover. Appen tilbyr også en alarmsynkroniseringsfunksjon for smartklokker. I tillegg til å tilby synkroniserte alarmer, har denne integrasjonen også et adaptivt ringealternativ: klokken ringer kun når den bæres, ikke smarttelefonen.

I mai i fjor nevnte rykter utviklingen av en søkemotor for en autonom værapp, atskilt fra Google Apps. Lanseringen kan finne sted i Pixel-oppdateringen som forventes i desember (Android 14 QPR1). Wear OS, operativsystemet for Pixel Watch og andre tilkoblede klokker, inkluderer allerede sin egen vær-app.

Umiddelbar tilgang til værdata blir stadig viktigere, spesielt i en tid hvor ekstreme værhendelser blir mer vanlig. Å integrere disse dataene i en mye brukt app som Google Maps kan bidra til å gjøre reiser tryggere.