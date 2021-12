Googles kamp med Joker fortsetter og en annen app er fjernet

Her er en annen “Joker-advarsel” for Android-smarttelefonbrukere. Et av de vanligste ondsinnede programmene (virusene) funnet på Android-smarttelefoner har blitt oppdaget i en annen applikasjon som har blitt lastet ned mer enn 500 000 ganger i Google play-butikk . Forskningsfirmaet Pradeo skrev nylig i et blogginnlegg at en mobilapp kalt Color Message infisert med Joker malware er tilgjengelig for nedlasting på Google-apper Den har blitt installert av mer enn en halv million brukere.

Google har siden fjernet appen. Android-smarttelefonbrukere bør være oppmerksomme google nettleser Å fjerne appen fra Google Play Store betyr at du ikke lenger vil kunne fange opp nye brukere. Brukere som allerede har lastet ned appen må imidlertid fjerne den fra telefonen på egen hånd. Å fjerne Google fra Play Store betyr ikke at applikasjonen forsvinner fra de mer enn 500 000 enhetene den ble lastet ned på.

Hva er det fargemeldingsapp

Color Message-applikasjonen hevder å tilby brukere muligheten til å lese meldingene sine med en rekke tilpasningsalternativer. “Det gjør teksting enkelt, morsomt og vakkert. Tilpass temaet raskt. Color Message-applikasjonen har en unik teknologi som kan hjelpe deg med å tilpasse standard SMS-meldinger »Les beskrivelsen av applikasjonen før du fjerner den av Google. Overraskende nok fikk appen også over 1800 anmeldelser med en gjennomsnittlig firestjerners vurdering. Det var også anmeldelser kalt app-svindel.

Nøyaktig hva Joker malware gjør

Joker er en av de mest irriterende Android malware. Klassifisert som en Fleeceware-applikasjon stjeler den SMS-meldinger, kontaktlister og informasjon fra enheten, så vel som fra brukere som abonnerer på premium-tjenesteabonnement uten deres viten. Simulerer klikk og kan fange opp SMS-meldinger, inkludert bankmeldinger for brukere. De siste årene har Joker-malwaren lurt i hundrevis av applikasjoner. Disse applikasjonene vil bruke flere forskjellige metoder for å unngå deteksjon, inkludert standard og tilpasset kryptering.

I januar 2020 publiserte Google et omfattende blogginnlegg som beskriver hans tre år lange kamp med Joker Malare. Google oppdaget Joker malware først i 2017.