Googles nye smarttelefon forbedret med kunstig intelligens – 4. oktober 2023 kl. 21.55.

San Francisco (awp/afp) – Google avduket onsdag en ny serie Pixel-smarttelefoner med en profesjonell modell drevet av generativ kunstig intelligens (AI), teknologien i hjertet av de fleste kunngjøringene av nye tilkoblede produkter og tjenester i år. .

Pakket med en kraftig brikke, sies Googles Pixel 8 Pro å kjøre noen AI-funksjoner på selve enheten i stedet for å behandle data eksternt på servere, en prosess som krever mer båndbredde.

«Dette er et stort gjennombrudd,» sa Rick Osterloh, gruppens visepresident for enheter og tjenester, på et markedsføringsarrangement i New York. «Pixel 8 Pro er den første smarttelefonen som har sitt eget generative AI-system for bilder.»

I umiddelbar fremtid vil denne teknologien forbedre eksisterende verktøy som bilderedigering, men formålet vil snart være å utføre andre funksjoner.

Markedet har boomet siden produksjon AI gjorde det mulig å produsere alle typer innhold (tekst, bilder, lyder) i dagligspråk på enkel etterspørsel, spesielt for å hjelpe menneskelig produktivitet.

Store teknologiselskaper, ledet av Google og Microsoft, er i et kappløp om å være de første til å bruke intuitive verktøy for å spare tid.

Pixel-telefoner vil teste funksjonene til Googles utviklende AI-chatbot, Bards ekvivalent til OpenAIs ChatGPT.

Til syvende og sist skal denne mobile assistenten gi sanntidshjelp, for eksempel å velge den beste ruten for en fottur, oppsummere e-poster eller organisere en bursdagsfest.

«Dette er ett skritt nærmere vår visjon om å skape verdens mest nyttige personlige assistent,» sa Googles visepresident Monica Gupta.

«Den kombinerer personlig assistanse med resonnement og (innholds)skapende ferdigheter,» beskrev han. «Den kan høre, snakke, se og utføre oppgaver som hjelper deg på en enhet du alltid har med deg.»

OpenAI utstyrte nylig ChatGPT med hørsel og tale.

Forrige uke introduserte Meta (Facebook, Instagram) nye AI-chatbots med forskjellige personligheter, i stand til å gi råd og samhandle med brukere.

Amazon annonserte på sin side en oppdatering av sin Alexa-stemmeassistent slik at den fungerer på en mer menneskelig og «intelligent» måte.

I likhet med andre selskaper har Google gjort det klart at mange av disse nye AI-funksjonene er i en tidlig fase og vil bli utviklet gradvis.

Den kaliforniske gruppen planlegger også å utstyre Pixel 8 Pro med en sensor for å måle kroppstemperatur, i påvente av godkjenning fra amerikanske myndigheter.

afp/rp