Googles OS kommer til OnePlus 9 og 9 Pro

Mens produsentene forbereder seg på å bruke den endelige versjonen av Android 12 på enhetene sine, har OnePlus OnePlus 9 og 9 Pro gått et skritt videre. Dette er imidlertid hva mange brukere sier, de har allerede vært i stand til å laste ned OS på smarttelefonen.

Når Google har gitt ut den endelige versjonen av Android 12 for piksler fra 19. oktober 2021., Nå er tiden inne for produsenter å tilby det nye operativsystemet på sine respektive smarttelefoner. Samsung har gitt ut sitt overlegg basert på dette, for eksempel Android 12 En UI 4 på Galaxy S21, Men mer Galaxy Z Fold 3 5G Og Galaxy Z Flip 3 5G. Galaxy S20, sammen med noen Galaxy Note 20 og merkets andre generasjons sammenleggbare enheter, vil også dra nytte av dette i desember 2021.

Og hvis OnePlus har alltid vært den beste studenten når det kommer til Android-oppdateringer, Vi venter fortsatt på den offisielle kalenderen til merket. Men det er greit, mange brukere OnePlus 9 Og OnePlus 9 Pro De hevder å kunne laste ned den endelige versjonen av OS på enheten deres ved å gå til Innstillinger.

Mange inspirerende oppdateringer fra OxygenOS 12

Overraskende nok inkluderer denne OxygenOS 12-oppdateringen mange komponenter ColorOS 12 d’Oppo. Det burde ikke komme som noen overraskelse at OnePlus ble formalisert i juni 2021 Sammenslåingen av sin oversikt med Oppo. Unntatt, En pluss 10 Produktet av forholdet mellom de to selskapene vil være det første som drar nytte av det splitter nye overlegget.

Men tilbake til ankomsten av Android 12 på OnePlus 9 og 9 Pro. Det nye operativsystemet gir mange forbedringer til merkevarens eldre flaggskipStarter med økt kontroll over mørk modus, Støtte for dynamiske bakgrunnsbilder og temaer, Ytterligere alternativer i OnePlus Hylle og Zen-modus, bruk av splitter nye notater, for ikke å nevne den siste oppgavebehandlingen. Som en påminnelse, OnePlus forventes å tilby de nye OnePlus 10 og OnePlus 10 Pro 5. januar 2022, samme dag i Las Vegas Åpning av CES 2022, Global Trade Fair for Consumer Electronics.