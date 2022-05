Googles sammenleggbare telefon ble forsinket igjen, sier The Elec

PARIS, 26. mai (Benin News / EP) –

ankomsten til Googles flipptelefon Den har blitt forsinket nok en gang til tross for alle lekkasjene, den eneste måten vi vet om å jobbe med enheten på, og sikter mot dette året for utgivelse.

Google har lenge jobbet med en sammenleggbar smarttelefon, internt kjent som Pixel Notepad i henhold til Android 12L-dokumenter funnet tidligere i år, med en design som ville tillate det… brette inn.

Cependant, cet appareil a déjà été annulé ved slutten av 2021, car il ne pouvait pas concurrencer le Galaxy Fold de Samsung sur des marchés tels que les États-Unis et l’Europe, ce que significa que cet appareil n’allait pas arriver i fremtiden. verken i 2021 eller i første halvdel av 2022..

Vi vil heller ikke se ham resten av året, ifølge The Elec, som siterer kilder som er kjent med saken. Hvis Google hadde planlagt sin opptreden i årets siste kvartal, har den nå blitt utsatt til 2023. Årsaken er ifølge kilder at enheten ville ikke være så komplett som Google ønsker.





The Elect bemerker at Samsung Display vil være skjermleverandøren, som den eneste produsenten av fleksible OLED-skjermer for nevnte utstyr. ville oppnå en 7,57-tommers diagonalmens den sekundære skjermen ville være 5,78 tommer.

Tidligere denne måneden på sin årlige utviklerkonferanse forhåndsviste Google sine kommende enheter, inkludert dens første smartklokkeplassen Pixel Family 7 smarttelefonfamilie og et nettbrett med en Tensor-prosessor kommer neste år. Ikke på noe tidspunkt refererte han til en flipptelefon.