Gosselies: Legemiddelgiganten Catalent sparker 96 ansatte

Når vi snakker med deg om Gosselies Biopark, snakker vi generelt om dens betydning på globalt nivå med blomstrende selskaper i bioteknologisektoren. Men farmasøytisk sektor er ikke immun mot sterke slag.

Catalent, en amerikansk farmasøytisk gigant som er aktiv i utvikling og produksjon av terapeutiske celler, annonserte for en måned siden et reno-tiltak rettet mot 104 ansatte av 347 på Carollo-området. Han varslet at øksen falt onsdag Telesambre. Ved avslutningen av forhandlingene med fagforeningene vil 96 ansatte til slutt bli permittert. Alain Ripert, Sitka-tillitsvalgt, deltok i forhandlingene som en del av Renault-prosedyren: «Catalent har mistet to store kunder som har forlatt sine prosjekter. Disse kundene er ikke økonomisk involvert i utviklingen. Dette har hatt innvirkning. Av de 104 målrettede kundene klarte vi fortsatt å begrense antallet permitteringer til 96. Dette er minimum.Men «det skal sies at det er svært få ansatte over 55 år. De færreste kan kreve førtidspensjon eller tidskredittordningen. 66 % av de ansatte har mindre enn fem års tjeneste på jobb.». Alle kategorier av ansatte er berørt av Catalents restrukturering. Fagforbundet meldte at det hadde tatt kontakt med Forum for å forberede etableringen av en omskoleringsenhet.

Catalent sysselsetter mellom 14 000 og 15 000 mennesker på tvers av sine lokasjoner rundt om i verden.