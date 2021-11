Den nye delegaten invitert til Kawtar Benhalima, 2Ms Info Soir JT, 40 år senere, fikk muligheten til å bære det marokkanske flagget på denne internasjonale begivenheten. 22-åringen sier han er klar for utfordringen. “Jeg ble overrasket da han ringte meg. Jeg skjønte ikke nøyaktig hva som foregikk. Men ved hjelp av Fatima-Zahra Kayat fikk jeg tilbake selvtilliten og, om Gud vil, vil jeg forsvare Marokko på riktig måte, med noen kronet på min side for å støtte meg.

Som svar på spørsmål fra Ouadih Dada sa han at han var utdannet innen forretningsadministrasjon og opprinnelig fra Marrakech. Til tross for omstendighetene under hvilke kronen ble returnert til ham, insisterte han på at han ville forsøke å forsvare Marokko i Israel 12. desember, i samsvar med verdiene og dydene som er kjære for Marokko. Fatima-Zahra Gayath, som grep inn i Duplex fra Paris, uttrykte ønske om å få den forstuede ankelen helbredet.

Fatima-Zahra Gayath angret på at hun ikke var i stand til å forsvare landet sitt på grunn av en ankelskade påført under hennes vanlige sportsaktiviteter. Han håper å returnere til Marokko for andre utfordringer, samtidig som han uttrykker sin urokkelige støtte og nærhet til Gawder Benhalima.