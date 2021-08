Govt News Live – Siste oppdateringer: Hackere lukker vaksinebokingssystem – De fleste land kan ikke bli grønne ettersom flyselskapene sier “uten grunn” | UK News

Luftfartstjenestemenn legger større press på regjeringen for å legge til flere land på Green Travel -listen

Arbeidsgivere for Storbritannias største flyselskaper oppfordrer transportsekretæren neste uke til å legge til flere land på den grønne listen og redusere “byrden” av testkrav.

Åtte bransjetall fra British Airways, Ryanair og andre antyder at det grønne miljøet bør “bli stadig mer standard” på grunn av utgivelsen av vaksiner “i mange av våre store markeder”.

I et brev til Grand Shops skrev de: “Det er ingen grunn til dette, og det meste av Europa, inkludert store størrelsesmarkeder, USA, Karibia og andre store markeder, vil ikke kunne bli grønn neste uke til sommertopper neste uke.

“Hvis testloven er på plass, med sine kostnader og administrative byrder, vil den ha stor innvirkning på britisk luftfart – opererer med en effektiv skattesats på omtrent £ 100 per fly i gjennomsnitt. Det er uklart om regjeringen forstår denne risikoen . “

De ser for øyeblikket “ingen reell gjenoppretting i kundetillit”, og legger til: “Tiden renner ut for å få britiske flyselskaper, reiselivs- og reiselivsnæringer tilbake på sporet for en bærekraftig gjenoppretting for å beskytte millioner, til tross for midlertidige tiltak fremover. Jobbene de støtter. “

“Vi kan ikke stå stille denne viktige sommeren, og vi oppfordrer deg til å handle.”

Brevet ble signert

Airlines UK -sjef Tim Alderslate, Virgin Atlantic -sjef Shay Weiss, EasyJet -sjef Johan Lundgren og British Airways -sjef Sean Doyle.

Det ble signert av Steve Hippie, president for Jet 2.Com, Jonathan Hingles, administrerende direktør i Loganir, Edward Wilson, administrerende direktør i Ryanair, og Andrew Flintham, administrerende direktør i TUI UK & Ireland.