Grammy Awards: Hovedvinnerne er her

Jack-All-Trades jazzmann John Bautist toppet den 64. utgaven av Grammy Awards søndag i Las Vegas, med fem trofeer inkludert årets album.

Silk Sonic, det banebrytende retroprosjektet til Bruno Mars og Anderson .bach, vant totalt fire priser, inkludert Årets favorittsang og Årets platetrofé, mens den unge popstjernen Olivia Rodrigo, 19, ble kåret til «Åpenbaringsåret».

– Årets beste album – «Vi» – John Batiste

– Årets plate, tildelt for den totale fremføringen av et spor – «Leave the Door Open» – Silk Sonic

– Årets beste sang for forfattere og komponister – «Leave the Door Open» – Brandon Anderson, Christopher Brady Brown, Turnst Emily II & Bruno Mars, forfattere (Silk Sonic)

– Årets åpenbaring – Olivia Rodrigo – Beste musikkvideo – «Freedom» – John Batist

– Beste rapalbum – «Call Me If You’re Lost» – Tyler, The Creator

– Beste rapprestasjon – «Family Relationships» – Med baby Keem Kendrick Lamar

– Beste rockealbum – «Medicine at Midnight» – Four Fighters

– Beste stemmepopalbum – «Sour» – Olivia Rodrigo

– Beste popsoloopptreden – «Førekort» – Olivia Rodrigo

– Beste verdensmusikkalbum – «Mother Nature» – Angelique Kidjo

– Beste musikkvideo – «Freedom» – John Battist