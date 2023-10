Granada imponerer Barca: Yamal, den beste spilleren som har skrevet historien til spansk fotball, Zaragoza slår ned Benzemas rekord

Det er ingen grunn til å utsette denne søndagskvelden for interkampen Granat Og dette Parka. Til alles overraskelse åpnet faktisk hjemmelaget scoringen 17 korte sekunder senere.

Utseendet til dette ekstreme tidlige målet var Cavys tap av ballen og den dårlige justeringen av det katalanske forsvaret. Dypt lansert, Brian Zaragoza Han ble ikke bedt om å gå og bli korsfestet Marc-Andre der Stegen Og bli en lokal helt.

Han benyttet også anledningen til å børste støv av en rekord fra 2011. På den tiden, Karim Benzema Måtte vente 23 sekunder for å score et mål mot Barça. Zaragoza ble derfor den raskeste målgivende motstanderen mot katalanerne i det 21. århundre. Ikke så enkelt.

Etter en halvtime tillot Zaragoza seg selv den luksusen å score et dobbelt hundre, noe som tvang Barca til å ta fatt på et farlig comeback-forsøk (2-0).

Så skjedde dette comebacket? Ja… Nei, for katalanerne klarte ikke å vinne. Likevel klarte de å komme tilbake fra denne leveransen med to mål for å skrape ut et smalt poeng. Lamine Yamal (16 år), den yngste målscoreren i La Liga-historien, scoret sitt første mål før pause. På slutten av kampen unngikk den evige Sergi Roberto et katalansk nederlag og utlignet til 2-2.