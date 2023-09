Granblue Fantasy Relink: Gamescom forhåndsvisning og utgivelsesdato

Ventetiden er over. Cygames har løftet sløret for Granblue Fantasy Relink utgivelsesdato 1. februar 2024 på PS4, PS5 (i fysisk og digital versjon) og Steam (i digital versjon). I tillegg avslørte Cygames en tilhenger ytterligere legge til buzz under Gamescoms direkte åpningskveld.

en gang i 2018

Jeg tror Pxlbbq har fortalt deg om Granblue Fantasy Relink siden 2018. Siden den gang har jeg håpet febrilsk på alle Gamescom å lære litt mer om denne tittelen. 5 år senere blir ventetiden endelig belønnet fordi jeg klarte å legge hendene på en Spillbar demo av denne Action RPG som vil bli utgitt 1. februar 2024.

Jeg ble forelsket i Granblue Fantasy-lisensen siden mobilspillet ble utgitt rundt 2014 på grunn av universet og karakterdesignet. Dessverre ble spillet aldri utgitt i Belgia, og vi måtte ty til den japanske versjonen (med engelsk oversettelse) for å spille det.

Siden den gang har andre avledede titler kommet til oss som Granblue Fantasy Versus eller manga-tilpasningen av Granblue Fantasy som dessverre endte i 8 bind.

Inntrykk om forestillingen.

Den spillbare Granblue Fantasy Relink-demoen på Gamescom var relativt kort og viste meg hvordan man spiller et oppdrag i spillet. Faktisk fikk jeg ingen historieavsløring, men mer en gameplay-demo. Til tross for dette ble jeg ikke skuffet.

Essensen av spillet er sammensetningen av en parti på 4 tegn balansert og optimalisert for å utføre hundre oppdrag foreslått. Disse er oppnåelige i solo eller samarbeidende flerspiller.

Gamescom-demoen lanserte meg i et enkeltspilleroppdrag med 3 AI-kontrollerte karakterer. Der liste over spillbare karakterer Det er lagt ut på spillets offisielle nettsted for din referanse. Jeg var i stand til å gjenta dette oppdraget med 3 forskjellige karakterer inkludert Jeg (elementær veiviser og helbredelse), Katherine (sverdmann, healing og ismagi) og siegfried (tohåndssverd, berserkerstil). Målet var å komme gjennom et korridornivå, møte noen små søppelmonstre og til slutt slå 1 sjef innen en gitt tidsgrense. Hvis denne ble beseiret, dukket det opp et sekund mer «tanky». Å slå ham tillot deg ikke å komme videre.

Assistert eller ikke, det er ditt valg

Kampmekanikken legger vekt på noen ganger komplekse kombinasjoner. Dette vil være nødvendig fordi sjefene har massevis av helse og å slå dem med normale angrep vil ikke gjøre dem mye godt. Nøkkelen til Granblue Fantasy Relink vil være å plassere » ultimate ferdigheter » av karakterene dine på en synkronisert måte (kjede sprakk). Dette vil føre til en ødeleggende kombinasjon som vil redusere helsen til sjefer betraktelig. Dette er imidlertid lettere sagt enn gjort fordi alle allierte må ha sprengmåleren full samtidig. du kan også gjøre linkangrep som svar på handlingene til dine allierte. Dette vil gi deg midlertidige fordeler.

Spillere som foretrekker å fokusere på historien og enkel progresjon vil kunne aktivere forskjellige støttemoduser. Modusen » full bistand den vil starte alle de mest optimaliserte kombinasjonene bare ved å trykke på en enkelt angrepstast der normal modus krever å utføre kombinasjonene manuelt.

Mange utgaver, bortsett fra Europa.

Cygames har annonsert flere forskjellige utgaver for Granblue Fantasy Relink inkludert 5 digitale utgaver og 3 fysiske utgaver.

Denne sammenligningen fra den offisielle siden illustrerer det forskjellige innholdet i de digitale utgavene ganske godt.

På den annen side er jeg relativt trist i forhold til de fysiske utgavene. Faktisk er det fortsatt ingenting bekreftet for Europa. Du kan imidlertid få en ide om hva som selges (og som allerede er utsolgt) i USA ved å besøke butikken til frøspill.

Heldigvis går ingenting tapt fordi det offisielle nettstedet kunngjør det Diskusjoner pågår med Plaion for europeiske fysiske utgaver.. Jeg krysser fingrene for at Collector- og Deluxe-utgavene tilbyr det samme innholdet som de amerikanske og japanske utgavene.