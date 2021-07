Granblues og problemer med vått vær

Når folk blir bedt om å diagnostisere treproblemer, vil de naturlig ha løsningen. Noen ganger er den eneste løsningen å fjerne trær; andre ganger er det en kabelklemme, skadedyrsbekjempelse, korrigerende beskjæring eller gjødsling. Men i økende grad er diagnosen klimaendringer. Hvis det er noen som vet hvordan de skal løses gjennom trening, kan du gi meg beskjed.

Med stigende temperaturer er det etablert et nytt klimamønster med lengre og mer intense tørre og våte perioder. I 2012 hadde mange områder den laveste jordfuktigheten noensinne. Uavbrutt regn i 2013 førte til flom og lettelse på gårder. En tørke i 2016 satte flere rekorder noen steder, og katastrofale flom rammet i 2017. Tørken fulgte i 2018, og 2019 var nok et år med massiv flom. Lengre perioder med tørke forårsaker rotdød, og svekker trær i flere år etterpå. Men uvanlig våte årstider er like ille for trær.

For rundt tjue år siden la jeg merke til en økning i forekomsten av en gran sykdom kalt Rhizosphaera nål, arborist-snakker for “gran nåler blir brune og faller av.” Dette innfødte sopppatogenet har alltid blitt ansett som svakt og opportunistisk. Historisk sett så det bare ut når grantrær (og sjelden andre bartrær) hadde blitt plantet for tett, slik at nålene ble våte lenge nok til at denne svake mikroben kunne komme inn i bladcellene. Svaret var å tynne trærne for å gi plass mellom dem slik at luft kunne sirkulere og fjerne døde grener infisert med sporer. Dette middelet var noe som å drikke sitron og honningte og få rikelig med hvile til kulden forsvinner, enkelt, men det virket generelt.

Jeg var nysgjerrig på hvorfor Colorado “blå” gran (Picea pungens) ble mye mer berørt enn andre arter. Årsaken har med opprinnelsen å gjøre: Colorado-gran er tilpasset et tørt miljø. Faktisk er bladverket veldig grønt og det blålige utseendet skyldes et tykt vokslag (som kan gnides av) som trær lager for å beholde fuktighet. Så når et patogen som Rhizosphaera å trenge rikelig med fuktighet i lange perioder for å bli smittsom, møter et tre designet for å beholde fuktighet, et ulykkelig forhold oppstår.

Med flere og flere samtaler om dette emnet, rådet jeg folk i 2010 til å bare plante Colorado-gran på åpne, helst forhøyede steder. Men da jeg begynte å se nålesykdommer i blåsende omgivelser og i full sol, var det klart at en “ny normal” hadde dukket opp: langvarige våte perioder tillot patogener å komme inn i trær i åpne og ideelle omgivelser, ikke bare de som er for nærme sammen.

Cornell Plant Pathology Laboratory håndterte også et større antall prøver og identifiserte dem Stigma nålskader og Cytospora kreft, innfødte patogener som fungerer sammen med eller i stedet for Rhizosphaera for å få nålen til å falle. Graden av sykdomsprogresjon kan potensielt reduseres med en serie med tre soppdrepende applikasjoner hver vår. For et modent tre vil dette sannsynligvis overstige $ 1000 per år resten av treets liv, en utgift få har råd til.

Rundt 2017 begynte mange Cornell-utvidelseslærere å fraråde å plante Colorado-gran, en stilling jeg støtter helhjertet. Hvit granPicea glauca), som en gang ble ansett som moderat motstandsdyktig mot nålesykdom, er nå også hardt rammet. Heldigvis er det fremdeles en konkurrent i ringen: granGran avtar). Alle innfødte nåler, det være seg hemlock, balsam, hvit furu eller gran, står overfor relativt nye og veldig betydelige trusler. Så mye som jeg foretrekker innfødte arter, tror jeg det er viktig å plante mer gran; vi trenger mangfold.

Jeg anbefaler å plante et bredt utvalg av treslag, men bare de som fremdeles passer for vårt klima. For å omskrive noen gode ekteskapsråd jeg en gang fikk om å velge mellom lykke og behovet for å ha rett, “Vil du være lykkelig eller vil du ha en blå gran?” La oss la dem være i Colorado.

Paul Hetzler er en ISA-sertifisert arborist og en tidligere Cornell Cooperative Extension Educator.