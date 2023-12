Grand Corps Mallet sier: «Jeg fant raskt ut at jeg ikke ville være en stor sangstemme, men jeg synger, og det passer meg!»

Av Charlotte VanBever

Han erter og ler. Familiefaren er en stor, fantastisk gutt som fortsatt ikke tror sine egne øyne. Han har ikke forsonet seg med suksessen på mer enn 15 år: «Jeg finner det ikke normalt», forteller Fabian, kjent som Grand Corps Mallet. Imidlertid er det virkelig hans greie å rime ordene på en spennende måte når det kommer til livet og historien om livet hans. Vi ønsket fortsatt å sjekke med ham om alt virkelig ble sagt i sangene hans…

Når vi lytter nøye til tekstene til sangene dine i dag, innser vi at de stort sett er håpefulle. Vi sitter imidlertid igjen med et inntrykk av at sangene dine er triste. Er det musikk som gjør det?

Jeg tror – jeg har ikke det rette svaret, hmmmmm! – Det er litt historie. Dere finner meg alle i veldig melankolske tekster, pianostemme og litt dypt i stemmen: det må være en rest av dette første bildet av meg. For egentlig er det seriøse sanger, men ikke noe trist. Tross alt er det sant at jeg liker litt melankolske melodier… det burde funke. Enhver liten ting som gir deg spenning, det liker jeg.

Når skjønte du viktigheten av musikk? Når begynte du å slå på mindre scener for 20 år siden?

Med en gang, selv om jeg ikke visste at jeg skulle gjøre en stor karriere, ville jeg legge igjen en lyd. For meg fungerer a cappella live fordi det er en smellende person. Men hvis du bare spiller inn 12 a cappella-sanger til meg, etter to sanger, klipper jeg den. Da jeg begynte å smelle mye på stolper, begynte jeg å få mange tekster, og det var litt av dette konseptet med Kleenex-teksten, hvor jeg sa teksten min på sekunder, og så kastet jeg opp. Og jeg sa til meg selv at det var bøker jeg likte veldig godt, og det var synd å ikke finne dem. Og det var der jeg ville legge igjen lyden. Derfra måtte jeg finne noen til å sette dem til musikk.

Du slår alltid ut. Men sangen kom sent. På det siste albumet ditt «Reflects» hører vi deg synge igjen. Har du tillit til sangen din nå?

Denne tilliten kom gradvis. I begynnelsen begrenset jeg meg selv fordi når jeg skrev slam-låtene mine, sa jeg dem. Det var et slags utgangspunkt. Så kom det litt etter litt. Jeg var på turné for første gang for 8-9 år siden, hvor jeg nynnet litt på en Renaud-låt. Så skjønte jeg at jeg likte det veldig godt. Jeg skrev og sang en «Ode» til Patrick Balconie, og en sann kjærlighetserklæring til min andre sønn, «You Can Everything». Det er noen år siden, men det er sant at jeg omfavner sangen min mer og mer. Og det var konsertene som overbeviste meg mest. Selv om jeg fort fant ut at jeg ikke ville bli en god sangstemme, ville jeg synge, men jeg likte ikke å gjøre effekter, og det passet meg helt fint! Når jeg skriver, tenker jeg på å gjøre et par sunget refreng for å høre publikum synge sammen med meg.

