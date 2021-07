Grand National Hurdle: Sen bestilling i Will Garden i Norge

En rask telefon fra Jackie Will Gordon til publikum viste seg å være den beste sjansen til å vinne Grand National Hurdle i Sundown.

Jockey Will Gordon red muligheten i en stor Grand National Hurdle fra publikum i løpet av sekunder etter at han svarte på telefonen onsdag.

Gordon slet med å finne en tur på 10 løpere i søndagens $ 250.000 innslag i Sandown.

Men kallet til Sierra Maher og David Eustace endret raskt formuer.

Maher og Eustace ble akseptert med tre løpere.

Mesterhopp Jackie Steven valgte å ri Batman Sounder Boy, det siste besøket som ble spilt inn for Will McCarthy på Will John.

Med en sjanse på $ 3,10 på Grand National Hurdle -løpet, var Gordon glad for å motta en samtale om å ri den siste åpningsvinneren Norge.

“Det virket så kjedelig på turene, men da jeg ringte, var det litt avslappende,” sa Gordon.

“Jeg forventet ikke å ri Norge nasjonalt, men jeg kommer ikke til å klage.

“Når de har en tredje hest i blandingen, åpner det opp. Heldigvis har jeg ikke noe annet engasjement, så jeg klarte å ta turen.”

Den britiske jockeyen viste at han kan håndtere presset fra store løp da han vant Kollywood Hurd on The Statesman for beste supporter Brett Scott i mai.

Gordon sa at støtten til slike som Scott og Patrick Payne var avgjørende fordi han tidligere hadde etablert seg i Victoria etter å ha syklet i New Zealand.

25-åringen var ikke redd for hardt arbeid, og etter råd fra en eier mistet han nok vekt for å legge en flat tur til buen.

Gordon var i Australia i omtrent åtte måneder før han slo seg sammen med John Allen’s Flat and Jumps Riding.

“Da jeg så den, fikk jeg min doble lisens, og da jeg fant kontroll over vekten min, kunne jeg kjøre 56 kg i leiligheten, og den åpnet døren,” sa Gordon.

Søndagens Grand National Hurdle vil være en flott mulighet for Gordon til å vise frem talentene sine i byen.

Gordon planlegger å bli permanent i Victoria, kjøpe et hjem i Mornington -området, og vil bevare vanlige byturer etter hvert som den vanlige flatestilen blir bedre.

“Det utvidet karrieren min fordi den var god seks måneder i året, og de neste seks månedene ville jeg være baneløper og vri på tommelen min,” sa Gordon.

På dette tidspunktet er jeg glad for å ha noen gode muligheter og ri på landet.

“Jeg er veldig i form nå, men jeg vil fortsette å sykle i byen i fremtiden.

“Når jeg har finpusset håndverket mitt litt mer og blitt anerkjent av de store trenerne, vil jeg definitivt sykle mye mer i byen.”