Grandmaster Flash-rapperen ble dømt til 16 års fengsel for drap

Det virkelige navnet Nathaniel Clover, The Kid Creole, 62, ble dømt for førstegrads drap av en domstol i delstaten New York 6. april, med den hensikt å drepe uten oppbevaring.

John Jolly, offeret, ble siktet for to tilfeller av knivstikking av en 55 år gammel hjemløs mann etter en muntlig ordveksling midt på gaten i Manhattans Midtown.

Kid Creole – for ikke å forveksle med Kid Creole, grunnleggeren av Kid Creole og Coconuts – var en av de fem rapperne som kom opp med DJen Grandmaster Flash i bandet som regnes som pioneren innen rap.

Mens hip-hop fortsatt var i sin spede begynnelse, ble ensemblet dannet rundt Bronx på 1970-tallet.

Kultlåten «The Message», utgitt i 1982, ble rangert som nummer 59 av Rolling Stone Magazine i september 2021 i den siste listen over de 500 beste sangene i historien.

Sangen var den første hiten i raphistorien som kompromissløst skildret de tøffe levekårene i New York-gettoene på begynnelsen av 1980-tallet, da det var festmusikk for en hiphop-kveld.

For sine bidrag til musikkhistorien ble medlemmer av Grandmaster Flash og Furious Five innlemmet i den prestisjetunge Rock’s Roll Hall of Fame i 2007.

Dette er det første rapteamet som mottar denne prisen.