Gråter, skriker og kaster opp: Stormen Franklin tvinger et Ryanair-fly til å nødlande i Luxembourg | Sterk vind er tilbake i Belgia

Søndag kveld skal et Ryanair-fly fra Lisboa etter planen lande i Charleroi. Til slutt dro han til Luxembourg hvor Storm Franklin var for sterk til å lande trygt. Men det gikk ikke knirkefritt. “Det var mye uro: Det var folk som gråt, skrek, kastet opp, vi delte poser slik at vi kunne kaste opp fordi kabinpersonalet, vi så dem ikke,” forklarte Alicia, en passasjer, på RTL.

Dette er også tilfellet for Yunus. “Jeg kom akkurat tilbake fra et byfly til Lisboa, flyet skulle lande i Charleroi klokken 22:50, men på grunn av sterk vind kunne det ikke lande. Så vi måtte nødlande i Luxembourg. En gang i Luxembourg, overraskelse , er flyplassen stengt. Vi måtte vente to timer mens vi satt på flyet, den gangen Ryanair finner en løsning. De fortalte oss at vi skulle til busser, bortsett fra at når vi kom til flyplassen, her er svaret vi fikk: “Vi beklager virkelig, ifølge den siste informasjonen vi mottok, der må du klare det selv.”