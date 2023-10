Gratis streaming, TV-kanal og pakker

Spania reiser til Norge denne søndagen (20:45) som en del av deres EM 2024-kvalifiseringskampanje. All viktig informasjon om denne kampen finner du her.

Som nummer to i gruppen bak Skottland har Spania sjansen til å gå tilbake til toppen med en bedre målforskjell enn rivalene. For å gjøre dette, må La Roja unngå fellen som ble satt av Norge denne søndagskvelden (avspark kl. 20.45). En kamp som Luis de la Fuentes menn nærmer seg med status som favoritt, men med stor årvåkenhet. En seier for Norge ville tillate det skandinaviske utvalget å gå forbi spanjolene, som ikke vil gi rom for feil.

Erling Holland vil fortsatt ha all oppmerksomheten. «En plan mot Holland? Vår tilnærming går utover én spiller, men vi vet Hollands innvirkning, De la Fuente forklarte.. Dette er veldig viktig. Vi analyserte spillet i form av dynamiske angrep og dødballer. Holland spesialiserer seg på begge deler, men jeg er mer fornøyd med arbeidet til våre midtforsvarere. De gir meg alle full garanti. Vi vil prøve å utfordre karakteren deres og redusere deres potensial og talent. I forsvar dominerte vi mot Skottland og Norge, som er objektive data «, avsluttet han. Tonen er satt.

Forventede kombinasjoner

Norge: Nyland – Meling, Östigart, Ajar, Ryerson – Arsnes, Berge, Odegaard – Nusa, Holland, Chorloth.

Spania: Simon – Garcia, Laporte, Le Normand, Navas – Kavi, Rodri, Merino – Zaragoza, Morata, Torres.

Hvor kan man se kampen?

EM 2024-kvalifiseringskampen mellom Norge og Spania sendes søndag kveld på La Chaîne L’Équipe klokken 20.45. Den kan sees på gruppens strømmeplattform og via nettstedet lequipe.fr.