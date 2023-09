Gratis strøm i to dager i Oslo og Bergen på grunn av regn

En dårlig en for en god en. Etter en regnfull sommer Norge, landets to største byer, Oslo og Bergen, skal ha gratis strøm mandag, ifølge spesialistinformasjonssiden Europower. I et land der elektrisitet nesten utelukkende kommer fra hydrauliske kilder, er prisen på en kWh knyttet til nedbørsmengden: Jo mer regn eller snø, jo mer fyldig reservoar, jo billigere er elektrisitet.

der Stormen «Hans» August rammet Skandinavia og kraftig sommerregn førte til å fylle damreservoarer i enkelte deler av kongeriket. Konklusjon: Spotprisen per kWh, før skatter og nettavgifter, bør svinge mellom 0 og -0,3 kroner (-0,03 eurocent) denne mandagen i hovedstaden Oslo og landets andre by i vest, Bergen. Beach, ifølge Europower.

Negativ prising betyr at bedrifter betaler forbrukere for å selge produktene sine. «Produsenter har tidligere forklart at det er bedre å produsere når prisene er litt negative enn å ta skritt for å stoppe produksjonen,» bemerker nettstedet. Selv om spotprisen er litt i minus i enkelte deler av kongeriket – delt inn i flere tariffsoner – lommer bedrifter spesifikke beløp knyttet til grønne elsertifikater.

Effekter av klimaendringer

Ifølge klimatologer Global oppvarming Gjenspeiles av mer og mer intens nedbør i Nord-Europa. Sist uke meldte Meteorologisk byrå at augusttemperaturene i Norge var 0,9 grader celsius over sesongnormalen, etter en allerede våt juli, med 45 % av normal nedbør.

– Alt dette regnet, inkludert «hans», bærer på elementer av klimaendringer, sa forsker Anita Werbe Tyrdahl i en pressemelding. En stasjon sør i landet registrerte 392,7 mm nedbør i august, 257 % over normalen. Ifølge Europower er dette andre gang at strømprisene er negative i deler av Norge, den første var 8. august, rett etter stormen «Hans».

20 minutter med AFP