Gratis varer og bildeler… Belgierne selger gavene sine videre for å betale regningene

Det er en veletablert «tradisjon» nå. Hvis belgiere liker å gi seg selv gaver i julen, er mange å finne for salg på brukte nettsider fra 25. desember. Også i år trengte vi ikke å vente lenge for å se jakker, dingser, bøker, leker og andre gjenstander komme i salg igjen på 2ememain.be, Cash Converters HappyTroc og andre gjensalgsnettverk for brukte gjenstander. Mer enn 1 av 4 belgiere (27,5 %) innrømmer at de solgte gaver videre fordi de trengte pengene.

Trenden som forårsaker en eksplosjon av annonsering på nisjesider. Derfor forventer vi på eBay å overstige 1 million oppføringer innen 28. desember. I følge det siste eBay/Kantar-målet for videresalg av jul, planlegger nesten én av fire franskmenn (23 %) å selge gavene sine videre i år sammenlignet med 17 % i 2022. Før pandemien var denne andelen mellom 10 og 15 %. %. «I år selger franskmennene for første gang mer for å betale juleregninger (30 % tenker på det) enn for å gi en gave de elsker (29 % av franskmennene),» minnes eBay i en pressemelding publisert mandag . . I følge det spesialiserte nettstedet håper franskmennene å tjene omtrent 50 euro i gjennomsnitt på å selge disse gavene videre.

Når det gjelder veldedige organisasjoner, oppfordres belgiere til å donere gaver de ikke trenger, i stedet for å selge dem videre. For den frivillige sektoren har fremveksten av aktører som Vented skadet donasjoner, på samme måte som anti-avfallsapper som Too Good To Go, som lar tradere selge sin usolgte mat, som noen ganger har blitt donert før.

Hvis du ønsker å hjelpe de mest vanskeligstilte, kan du kontakte mange naboforeninger, eller CPAer. Røde Kors hjelper også hjemløse og har alltid behov for varme klær, sanitærprodukter eller soveutstyr. For å donere gå til Røde Kors hjemmeside.

slik Oxfam Belgia Vi vil gjerne samle elektronikken din, datamaskinene eller lydutstyret ditt, samt bøkene dine, tegneseriene og andre gjenstander.

Bildeler er mest etterspurt … sammen med gratis varer.

I 2023 ble omtrent 31 millioner annonser plassert på 2èmemain og 2dehands, 30,972 millioner for å være nøyaktig. Derfor legges det i gjennomsnitt til et nytt tilbud hvert sekund innenfor en av de 42 delene av annonsenettstedet. I år igjen kommer delen «Bildeler» på topp når det gjelder antall tilbud. Nærmere 7,7 millioner reservedeler ble tilbudt for salg i løpet av det siste året. Seksjonen «Eiendom» er fortsatt den nest største kategorien. I 2023 var det 2,69 millioner hus, bygningstomter, garasjer og rom til salgs eller utleie.

De ti mest populære delene forble nesten uendret i år. I tillegg til bil-, hjemme- og møbeldeler ble mer enn 1,4 millioner babyartikler, 1,4 millioner biler og 755 000 sykler og minimotorsykler tilbudt på den digitale plattformen 2èmemain eller 2dehands i 2023.

Det mest populære søkeordet forblir «gratis», som ble brukt hele 21,2 millioner ganger i 2023. På topp 5 søkeord finner vi også de samme søkeordene som ble brukt i fjor, men i en annen rekkefølge. I 2023 var det 2,86 millioner søk etter «mobilhjem», 2,73 millioner søk etter «ved» og 2,4 millioner søk etter «sykkel». Topp fem slutter med ordet «van», som ble kodet 2,33 millioner ganger.

I listen over søkeord ser vi også betydelig fremgang på enkelte søkeord. I 2023 økte søk etter «scootere» 40 ganger (26 613 søk i 2023, 656 søk i 2022). «Tiny houses» er også mer populære. Dette søkeordet ble bare kodet 816 ganger i 2022. I 2023 ble det brukt 17 673 ganger, mer enn 20 ganger.