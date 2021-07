Gravid frisør Govind-Japt benekter at kundene føler seg vanskelig ‘- World News

En gravid frisør har skapt kontrovers ved å si at hun ikke lenger vil ta vaksinerte mennesker i en unik innsats for å “beskytte familien min”.

Abi Lokak fra Bunbury, Australia kom med en overbevisende forespørsel Facebook Han ba alle de som hadde Govt Jab om å avbryte avtalen.

I et innlegg fra forretningskontoen hans, Sweeney Todd Barber’s Shop, ba han om kansellering av “Lojalister”, “Jeg er ikke komfortabel lenger”.

“For de kundene jeg fremdeles ser på, spør jeg virkelig om du kan avbryte avtalen din fordi jeg ikke lenger tar covit-vaksinerte mennesker komfortabelt hvis du har cov-vaksinen,” skrev butikkeier Abi Locock.

“Jeg vil gjøre det som er best for helsen til meg selv og min familie.

“Jeg takker alle for deres fortsatte støtte. Jeg måtte ta denne avgjørelsen med et tungt hjerte.”

Dette innlegget klødde seg i hodet på folkene og gjorde sinne på hvordan andre oppmuntret folk til ikke å få Govt-vaksinen.

Helseminister Roger sprengte kommentarene sine som “gale på mange nivåer,” Bertnaw rapporterer.

“Vi vil at folk skal støtte vitenskap og vi vil at folk skal gjøre det som er riktig for det vestlige australske samfunnet,” sa han.

“Vaksinere deg selv og sørg for at du kan beskytte deg selv, familien og samfunnet.

“Disse latterlige påstandene og menneskene som tar denne ekstraordinære stillingen, er en distraksjon for samfunnet.

“De er farlige når det gjelder holdninger.”

Noen støttet henne imidlertid, med en kommentator på et Facebook-innlegg som nå er viralt: “Min mann og sønn sa at det var på tide for dem å bytte barberer.

“De vil gjerne støtte deg til å være tro mot din tro, med tanke på at Jab fremdeles er usikker på dette for mange flere mennesker i testfasen.”

Andre roste henne for å “sette babyen først” og “stå opp for det du tror”.

Men andre kalte forskningen hennes “litt mer forskning” fordi kommentarene hennes ble stemplet som “det verste jeg noensinne har sett”.

En bruker kommenterte: “Uvitenheten og tullet du uttrykker er fantastisk, beklager familien din.”

Landets mest folkerike stat har registrert det høyeste antallet daglige tilfeller på 16 måneder da den australske statsministeren Scott Morrison beklaget tregheten i vaksinasjonsprogrammet.

Morrison sa til journalister i Canberra: ”Jeg beklager at vi ikke oppnådde de karakterene vi forventet tidligere i år.

Australia leverer mindre enn 150 000 vaksiner hver dag, bak andre utviklede land.

Landet ble mye hyllet som en epidemi innen 2020, men i år kjempet for å bremse spredningen av den svært smittsomme delta-varianten, med mer enn halvparten av befolkningen på 25 millioner under en ukes lockout.