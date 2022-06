Gravity er med Darth Vader: Hundrevis av teknologer vil ikke gå glipp av inntoget i Obi-Van Canopy-samlingen

Den mørke siden av kraften vil alltid være hos Darth Vader. Det gir mer gravitasjon enn man kan forestille seg. Også i Obi-Wan Canobis film ble Evan McGregor, som spiller hovedrollen, først overrasket.

«Jeg lurte på: Hvorfor er så mange mennesker bosatt i dag?Forklarer i et intervju med Underholdning i kveldDe indikerer flere hundre. Så dukket Hayden (Christensen) opp i kostymet sitt, og jeg forsto: Selvfølgelig har de alle kommet hit. De er der for å leve i øyeblikket. Jeg har aldri sett et lag oppføre seg slik de gjorde da Hayden først dukket opp på settet som Darth Vader. Det er et av de beste filmøyeblikkene jeg noen gang har hatt.»

Hayden Christensen nøt også øyeblikket. «Mange av filmteamet er ekte Star Wars-fans … jeg tror han er en karakter som på en måte resonerer veldig dypt i vår kultur. Det er mye mer forskning å si i dette nye mediet.»

Når det gjelder suksessen hans, ville det være veldig overraskende om han ikke en gang kvalifiserte seg for sin spin-off.