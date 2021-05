Greek Day Race: Norges to beste torsdager er ganske mye hjemme

Torsdagens løp ser fokus på EliteSerion, spesielt da begge sider hopper til meg.

Foto / Klimt Vs Hogsund

Eliteserie

⏰ Torsdag 27. mai, 17:00

Fjorårets norgesmester Bodo / Klimavært Hoxund torsdag kveld. Klimt var ubeseiret med Moldova og startet leddet først, mens Hawksund remiser begge kampene sine.

Til tross for å miste den formidable front 3 av Hawk (Milan) Ginger (Watford) og Junker (Urava Red) Klimt, ser det ut til at de nok en gang vil kjempe om tittelen. Klimt ble sett å gå inn i en andre uavgjort uavgjort på mandag, men snappet den seine vinneren til å slå Prana. Den får nå 10 poeng fra 4 kamper og har allerede scoret 9 mål, mer enn en solid start.

Hawksund var en av åtte sider for å starte sesongen en uke senere på grunn av myndighetsregler i noen områder, og ga ekstra ukentlige produkter. Fans deres vil være glade for å se siden deres reaktiveres, noe som er en underholdende start som oppstartsenhetene har trukket 0-0. Begge banene kom mot favoritter som endte 8. og 12. forrige sesong. Turen til Bodø gir Hawksund en veldig vanskelig utfordring.

Mold mot Valerena

Eliteserie

⏰ Torsdag 27. mai, 19:00

De to sidene, som avsluttet forrige sesong rett under bildet / klimaks, møtes torsdag kveld på Acres Ground. Mold topper for tiden partnerskapet med Klimt, mens Valerenka for tiden ligger på en 6. plass.

Sist Molt scoret dramatisk 2-3 var mot Rosenberg på Lerkendel Stadium, med to sene mål. Den seieren satte dem over bildet / klimaks med en målforskjell. Faktisk med unntak av en hektisk andre omgang for Troms slo de inn 3 mål og kastet en 3-måls ledelse, som var en perfekt start. 10 poeng av en mulig 12 og et imponerende mål på 12 virker for meg som en side som ikke kan gjenvinne tittelen fra Photo / Klimt.

Valerenka, rangert på 3. plass de siste årene, har startet med en tilfeldig start. De har vunnet bare én gang og har allerede tapt et Eliteserian-spill hjemme for første gang siden 2019. Til slutt remiserte de 1-1 med Egentalen sent i kampen, og kampen endte med en straffe for Egentalen. Valerenca satte en veldig fersk rekord ettersom Molde tapte totalt 21-3 på sine fem siste turer.

Dagspill

Første del av dobbelten er i Bode, der jeg støtter mesterne for å samle alle 3 poengene mot en side som tapte 10-1 i begge kampene forrige sesong. Fjorårets nr. 3 side toppform med en hard kamp hjemme for Valerenka. Jeg ønsker å slå Moldova, men dette er deres angripende kvalitet, og jeg støtter dem for å få minst 2 poeng mot en side som har redusert deres mål til 4 mål de siste fem besøkene til Moldova.

Foto / Klimt suksess

Mold 2+ poengsum

Dobbeltavgift 1,33 / 1 (William Hill)

Del dine spådommer på sosiale medier