Greenpeace avskjærer russisk tankskip i Norge

Den Hong Kong-registrerte Ust Luga, chartret av det russiske oljekonsernet Novatek, frakter 95.000 tonn parafin til Essos terminal ved Åsgårdstrand i Sørøst-Norge, sa Greenpeace i en uttalelse.

«Oljedrevet krig»

Tankskipet kommer fra en russisk by oppkalt etter St. Petersburg, sa stedet. Sjøtransport. Greenpeace-aktivister på det oppblåsbare fartøyet bandt seg til kjettingen hennes, mens andre i kajakker foldet ut bannere der det sto «Oil Fuels War» («Oil Fuels War»), ifølge NGO.

Politiet stoppet noen av aktivistene før de ble med i protesten. – Jeg synes det er sjokkerende at Norge opptrer som et fristed for russisk olje, kjent for å finansiere Russlands president Vladimir Putins krig, sa Greenpeace Norge-sjef Frod Flem i en uttalelse.

Norge bruker nesten alle europeiske forbud

Ifølge en talsperson for Esso Norge var den aktuelle lasten ikke berørt Vestlige barrierer Tatt mot Russland over invasjonen av Ukraina. – Ordren ble satt på plass før Russland invaderte Ukraina, sa Ann Faulkner til avisen Talkblade.