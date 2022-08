Greenpeace blokkerer russisk tankskip anklaget for å «finansiere krig i Ukraina» i Norge

Et russisk tankskip er avlyttet av Greenpeace-aktivister i Norge. Sistnevnte lenket seg fast til et russisk tankskip i Oslofjorden for å hindre den i å losse sin hydrokarbonlast. «Hvem finansierer Putins krig», Det meldte organisasjonen mandag.

Den Hong Kong-registrerte Ust Luga, som eies av det russiske oljekonsernet Novatek, frakter 95.000 tonn parafin til Essos terminal på Åsgårdstrand i Sørøst-Norge, opplyser Greenpeace i en pressemelding.

Ifølge nettstedet Marine Traffic er tankskipet fra en russisk by oppkalt etter St. Petersburg.

Greenpeace-aktivister om bord på et oppblåsbart fartøy lenket seg til lenkene, mens andre foldet ut bannere på kajakker. «Oljebrenselkrig» («Oljebrenselkrig«), ifølge NGO.

Aktivister stoppet

Politiet stoppet noen av aktivistene før de ble med i protesten.

«Det sjokkerer meg at Norge opptrer som et fristed for russisk olje, som er kjent for å finansiere (Russlands president Vladimir) Putins krig.»Greenpeace Norges president Frod Flem ble sitert i pressemeldingen.

Ifølge en talsperson for Esso Norge ble ikke den aktuelle forsendelsen påvirket av vestlige sanksjoner mot Russland på grunn av invasjonen av Ukraina.

«Bestillingen ble plassert før Russland invaderte Ukraina»Som understreket av Anne Fougner i Dagbladet.

«Esso Norge har ingen annen kontrakt om å kjøpe varer fra Russland»la hun til.

Selv om Norge ikke er medlem av Den europeiske union, har Norge siden 18. mars iverksatt alle sanksjonene som er pålagt ved dekret 27 mot Moskva.