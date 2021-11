Greg Miller krever Bugsnax DLC-trofeer og mottar dem

En av de (veldig sjeldne) bemerkelsesverdige avsløringene den siste uken last Forklaringen er at Bucksnox kommer til å få en gratis utvidelse kalt The Isle of Pixnox på et tidspunkt neste år. Han vil legge til en ny bio, en stor bugsnax, hatter, hjemmetilpasning og trofeer nå. Kinda Funnys Greg Miller-innsats på Twitter.

Miller spurte utvikleren Young Horse om det ville være trofeer som en del av DLC, i tillegg til å ta vare på den nyfødte. Lagets Twitter-konto svarte: “Ikke denne gangen. Beklager Greg ”Han ga sine egne tjenester for å lage en liste over trofeer for dem.

Samtalen eskalerte helt til Philip Dipitowski, medgründer og styreleder i Young Horse, forklarte hvordan teamet kom overens med behovet for å implementere trofeene på grunn av Hellas. “Vi så disse tweetene og etter omtrent 20 minutter i gruppechatten, “Jeg tror vi har lagt til nye trofeer.”

Miller tvitret glad på jobben hans:

PlayStation-spillere, jeg har laget dette for deg, og jeg vil ikke hvile før alle utviklere sukker og irriterer seg, og jeg er enig i at mange bekymrer seg for trofeer. https://t.co/gxwBVXYLHZ– Greg Miller (ameGameOverGreggy) 29. oktober 2021

Nå vet du hvem du skal takke for å ha plassert filer på noe gratis Bugsnax-innhold. Eller du vet hvem du skal klandre for å endre filfullføringsprosenten til 100 % etter å ha låst opp Platinum Cong. Hvilken side er du på? Gi oss beskjed i kommentarene nedenfor.