Gregory-affæren: Etter 39 år ble en av kråkene identifisert

Den 24. juli 1985 mottok lille Gregorys besteforeldre, Monique og Albert Willem, et nytt brev: «Jeg skal lage deg (sic) Huden din er tilbake til Villemain-familien (…) Neste offer, Monique«. I 2023 vil forfatterskapet til dette ordet være kjent for domstolene. Faktisk ba foreldrene til lille Gregory om en ny genetisk ekspertise i 2021.

For to år siden, på forespørsel fra lille Gregorys foreldre, Christine og Jean-Marie Villemin, godtok domstolene ny genetisk ekspertise. I januar 2021 dukket det opp et navn: 80-tallets Paris-baserte Guadalupian. I et avhør innrømmet han at han var forfatteren av dette brevet. Hun hadde imidlertid ingenting med saken å gjøre. Ifølge advokat Christine Chassant-Morant har paret rett i å insistere. «Dette beviser at vi har rett i å stole på denne DNA-ekspertisen«.