Grensene for Sebastiens død, en tragedie for Kareen …

Sebastien: Denne mandagen 15. november 2021 vil M6-seere oppdage et nytt kapittel LKjærlighet er på enga. Møtet som lar fans av showet fordype seg i historien hans etter Sebastiens forferdelige ulykke. Han sier han slapp unna døden etter å ha tilbrakt noen dager med Karen. Innvending Forklarer alt i detalj.

Kjærlighet er på enga : Sebastien forklarer hvorfor han er en ekte mirakelarbeider!

Når livet henger i en tråd

Alle de mest lojale seerne LKjærlighet er på engaSebastien er åpenbart en vennlig bonde som åpenbart er veldig populær denne sesongen. Men hvis mannen fortsatt ser ut til å være i godt humør, i nyere tid Særlig Vanskelig for ham. I episoden 15. november vil han faktisk fortelle deg hvordan han mistet livet i en ulykke. Etter å ha tilbrakt en helg med sin rival i Paris-regionen, returnerte Sebastien til gården sin for å ta vare på dyrene sine, og alt vil endre seg!

Faktisk kandidaten LKjærlighet er på enga, Husker ganske enkelt å dekke gjerdet for kyrne hans. For å gjøre dette brukte han quads før stykket fant sted. Faktisk våknet han etter en stund uten å vite hva det egentlig var. Sjef : «Jeg vet ikke Han Det skjedde med meg”. Men til tross for rush av brannmenn, var konsekvensene av krasjet langt verre ettersom tilstanden hans var bekymringsfull. Heldigvis fant hennes fetters ektemann og sønnen ham før de kunne ringe etter hjelp, og de klarte å handle så raskt som mulig. Diagnosen er imidlertid bekymringsfull på grunn av de mange bruddene i ryggvirvlene og den generelle utilfredsstillende tilstanden.

En skikkelig test for Sebastien

Sebastien, fortsatt sjokkert over hendelsen, sier at han ikke orket smerten. Til punktet “Skrik i hjel ute av stand til å reise seg”. Det var en ulykke som til slutt ga mening for ham «Holder liv Å gjøre Det gir deg”. Da hennes nye venn ble kjørt til sykehuset, var Kareen ved hennes side, sistnevnte ble informert av en venn. Hun innrømmer at det fortsatt er mye problemer med å tro at dette kan være sant før hun ser den første. Klisjer Sebastien liggende på en båre. En film som var vanskelig å støtte for henne: “Det er et sjokk. Vi flytter fra gleden over møtet til et annet miljø.”. Vanskelig virkelighetsoppfatning for konkurrenten LKjærlighet er på enga.

Kareen kom seg imidlertid snart for å bli med Sebastien. Fra neste helg var hun ved hans side. På det tidspunktet finner hun en mann i en katastrofetilstand: «Han kunne ikke bevege seg Sover du Sitt i stolen”. Likevel, til tross for smertene hans, er Sebastien veldig glad for å ha med seg sin nye partner. Han var redd hun ville oppføre seg annerledes i situasjonen. Da hun bestemte seg for å stille for den nå populære kandidaten, var det vanskelig for henne å skjule lykken LKjærlighet er på enga.

Testen som forener mennesker

For Kareen var det klart. Ulykken ser også ut til å ha forent dem litt mer: «Denne testen har styrket oss, vi Det er Er mer komplisert enn noen gang.” Som bevis gjør hun det ikke Nølte Et øyeblikk for å forvandle seg til en omsorgsperson for å hjelpe Sebastian med alle oppgavene som nå er umulige. Hun hjelper ham med å kle og lage mat Fine små Mat og til og med Gi hånd i operasjoner. En virkelig velsignelse for kandidaten LKjærlighet er på enga En som er veldig glad for å regne sin rival selv på en slik tid.

Faktisk ser det ut til at Sebastien har tiltrukket seg mest oppmerksomhet: «Hun hjelper meg moralsk, og hun tar alltid godt vare på meg. Dette er øyeblikkene når du ser noen som elsker deg.”. Men for Kareena er det ikke behov for noen diskusjon om denne saken. Å være ved siden av den hun elsker betyr mye for henne: “Vi har bare ett mål, vi vil leve sammen”. Før du legger til: “Vi vil ha noe som vil vare livet ut.” En måte å nøyaktig tolke denne formelen uttalt under et ekteskapsløfte er at en forening utføres på godt eller dårlig, rikdom eller fattigdom, helse eller sykdom.