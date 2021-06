Grenseoverskridende handel i Europa publiserer den tredje utgaven av “De 16 beste grenselandene i Europa”: årlig rangering av de 16 beste europeiske landene for grenseoverskridende netthandel

Brussel – (arbeidstråd) –Grenseoverskridende handel Europa, plattformen som katalyserer grenseoverskridende e-handel i Europa, utgir et stort forskningsopplegg som dekker og rangerer de 16 mektigste europeiske landene med fokus på deres ytelse fra en forbruker (I) og (II). forretningsmessig tilnærming. EU-forbrukere velger Luxemburg som den landsomfattende vinneren, mens Tyskland bekrefter at det er en leder som et EU-land som produserer de beste nettbaserte butikkene og markedene.

Det totale nettbaserte markedet i EU representerer en omsetning på 146 milliarder euro i 2020 (unntatt reiser), en økning på 35% fra hittil, hovedsakelig på grunn av pandemien.



Studie utarbeidet av CBCommerce med støtte fra FedEx Express og Worldline.

(1) Publisering av de “16 største landene for grenseoverskridende detaljhandel i Europa” fra et forbrukerperspektiv Det er en stor samling av data over landegrensene. Rangering oppnås ved å veie fire kriterier:

– Grenseoverskridende online salg i Europa (16 land i Vest-Europa og Skandinavia)



Grenseoverskridende forbrukertillit



Andel av grenseoverskridende besøkende på nettet

Basert på ovennevnte metodikk er de 16 beste landene for 2020:



– Topp 1: Luxembourg



– Topp 2: Irland



– Topp 3: Østerrike



– Topp 4: Storbritannia



– Topp 5: Danmark



– Topp 6: Sveits



Beste 7: Belgia



Beste 8: Norge



Topp 9: Sverige



Topp 10: Tyskland



– Topp 11: Spania



Topp 12: Italia



Topp 13: Frankrike



– Topp 14: Finland



– Topp 15: Portugal



Beste 16: Holland

Klatrerne er Storbritannia, Sverige, Belgia og Tyskland. De som falt var Danmark, Sveits, Norge, Spania og Frankrike og tapte 4 plasser. Status quo-landene er Luxembourg, Irland, Østerrike, Italia, Finland, Portugal og Nederland.

De største forbrukernes bekymringer når du handler online i andre EU-land



De største utfordringene forbrukerne står overfor når de bestiller på nettet, er hastighet når det gjelder levering, feilleverte varer, skadede varer og relatert returpolitikk. Under koronaviruspandemien blir logistiske utfordringer mer fremtredende.

Brexit har en negativ innvirkning på handel over landegrensene til og fra Storbritannia.

full pressemelding: https://www.cbcommerce.eu/press-releases/the-thred-edition-of-the-top-16-countries-cross-border-europe-an-annual-ranking-of-the-best-16- Europeiske land-i-grenseoverskridende-online-shopping /

Infografikk: http://docs.cbcommerce.eu/press-releases/countries/country-report-infographic-2021.pdf