Grensesnittet får en makeover i Android-appen

Etter måneder med arbeid bak kulissene, er WhatsApp endelig klar til å rulle ut et nytt og moderne grensesnitt til brukere av sin Android-beta-app, ifølge WABetaInfo. Det forventes å nå alle brukere i løpet av de neste ukene.

WhatsApp har begynt å rulle ut sitt oppdaterte brukergrensesnitt for Android til en utvalgt gruppe betatestere. WhatsApp ser ut til å ha valgt versjon 2.23.21.12 for å introdusere disse designendringene, men ikke alle brukere av denne versjonen vil ha tilgang til de nye funksjonene. Dette er første gang WhatsApp har redesignet brukergrensesnittet fullstendig.

Redesignet forventes å rulle ut til flere brukere i løpet av de kommende ukene, sa nettstedet. Så selv om du bruker den siste kompatible betaoppdateringen, kan det ta litt tid før det nye WhatsApp-grensesnittet kommer på Android-enheten din.

Hvilke endringer i WhatsApp-grensesnittet på Android?

I følge WABetaInfo er det oppdaterte brukergrensesnittet inspirert av Material Design 3 og bringer nye ikoner og farger. Endringer i chattebobler og flytende handlingsknapp. I tillegg er profilikonet nå plassert i øverste høyre hjørne, ved siden av kameraet og søkealternativene. De mørke og lyse temaene er også oppdatert med en ny grønn farge. Heldigvis, Appen har fortsatt samme funksjonalitet som den originale versjonen, Så brukere bør ikke bli for distrahert.

Andre funksjoner som testes inkluderer en ny responslinje for bilder og videoer, og muligheten for en iPad-kompatibel versjon av appen. I tilfelle du ikke visste det, lanserte Meta nylig den første versjonen av sin app for iPad, Apples nettbrett.

De siste månedene har WhatsApp introdusert flere nye funksjoner for å forbedre brukeropplevelsen og holde seg konkurransedyktig. Disse inkluderer en oppdatert versjon for MacOS, HD-bilder og -videoer, øyeblikkelige videomeldinger og muligheten for bedrifter til å bestille bestillinger og billetter direkte i appen ved å bruke en funksjon kalt «Flows».