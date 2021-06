Gresk pilot dømt for drap på britisk kone UK News

En gresk helikopterpilot har dukket opp i retten i Athen på anklager om forsettlig drap i forbindelse med hans britiskfødte kone, som tilsto at hun drepte kvinnen mer enn en måned etter å ha hevdet at hun hadde dødd under et brutalt husran.

Pilot og flyinstruktør Bobbis Anognostopoulos (33) ankom Athen tirsdag i Athen kledd som en skuddsikker vest og i streng politiarrest. Han blir beskyldt for å ha drept den 20 år gamle Carolyn Cruz, som døde av kvelning 11. mai hjemme hos et par i en forstad til Athen.

Bevæpnede røvere brøt seg inn i hjemmet deres om natten og bundet ham og kona til et soverom, sa piloten offentlig mens datteren hans på ett år sov. Han sa at mennene stjal pengene før de rømte.

Babyen deres var uskadd, men tjenestemenn sier at familiehunden ble kvalt av sin egen fiasko.

Kontoen sjokkerte nasjonen og fikk myndighetene til å kunngjøre en belønning på 300 000 dollar for informasjon om forbrytelsen.

Politiets etterforskere sa at analysering av data fra smartklokken som ble brukt av Cruz, bidro til å avdekke avvik i pilotens beretning om hendelsene.

Anagnostopoulos har blitt siktet for forsettlig drap og dyremishandling, og for å ha avgitt falskt vitnesbyrd og innlevert en falsk politirapport om ranet.

Hvis han blir dømt i alle tilfeller, får han livstidsdom.