Greta Thunberg kjemper mot ulovlige vindturbiner

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg ble med på en aksjon i Oslo torsdag 12. oktober Samiske aktivisters kamp Et forbud mot vindturbiner ble erklært ulovlig i Norge for to år siden, men gjelder fortsatt. Den 11. oktober 2021 avgjorde Norges Høyesterett at to vindturbiner bygget på land som ble brukt av samene til å oppdra rein på Fosenhalvøya vest i landet, krenket disse urbefolkningens FN-garanterte rettigheter. To år senere er 151 turbiner fortsatt i drift.

For å markere jubileet satte dusinvis av miljø- og samiske aktivister onsdag i gang kraftige aksjoner i den norske hovedstaden som vil vare i flere dager for å fjerne vindturbinene. Torsdag fikk de forsterkninger fra Greta Thunberg, som bidro til å blokkere inngangene til hovedkvarteret til Statkraft, det norske offentlige energikonsernet som driver 80 av Fosens 151 turbiner.

«Det er spesielt viktig å vise solidaritet når menneskerettighetsbrudd skjer mot samene i Skandinavia.«, sa Greta Thunberg til AFP onsdag i Malmö tingrett at hun var bøtelagt for nok en varetektsfengsling i den sørsvenske byen.»Alle vi som kan være der og vise vår støtte bør gjøre det«, hun sa.

«En kritisk partner for å støtte saken»

Torsdag morgen satt den svenske aktivisten på bakken ved siden av aktivister i tradisjonell drakt i bunnen av en lavvo (samisk telt) satt opp foran Statecraft-inngangen. I slutten av februar hadde han allerede sluttet seg til protestbevegelsen som finner sted på hver symbolsk dato. «Greta Thunberg er en sentral alliert i å støtte vår sakDet sa samisk kunstner og aktivist Ella Marie Heta Isaksen.

Dersom Høyesterett mente at tillatelsene som ble gitt var ugyldige, tok den ikke stilling til skjebnen som skulle tildeles turbinene i sin dom. Den norske regjeringen ba de berørte samiske gjeterfamiliene om unnskyldning, anerkjente deres menneskerettighetsbrudd og meklet for å forene gårdsdriften og vindturbinene. Onsdag sa olje- og energiminister Terje Ösland:Det er ikke mulig å fjerne alle Fosun vindparker nå, slik demonstrantene har krevd«Nei»Mulighet«.

Denne filen er svært viktig fordi den vil tjene som en presedens for annen infrastruktur eller prosjekter som planlegges i andre deler av landet i de enorme territoriene som tradisjonelt brukes av samene. Ansett for å være den siste urbefolkningen i Europa, har det samiske samfunnet rundt 100 000 medlemmer i Norge, Sverige, Finland og Russland og har lenge livnært seg hovedsakelig av fiske og semi-nomadisk reindrift.