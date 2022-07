Grigory Itchin («24 Hours Chrono», «The Mentalist») dør 74 år gammel

Et ikonisk ansikt til amerikansk TV, skuespilleren har spilt i hundrevis av forskjellige serier.

«24 Hours Chrono»-seriens produsent John Cassar kunngjorde den triste nyheten i en tweet datert fredag ​​8. juli: «Min venn Greg Itchin døde i dag. Han er en av de mest talentfulle skuespillerne jeg noen gang har hatt muligheten til å jobbe med, men mer enn det, han er et utrolig menneske. »

Kjent for sin rolle som Charles Logan i «24 Hours Chrono». Gregory Itchin Han døde faktisk i en alder av 74 år. Årsaken til hans død er foreløpig ikke offentliggjort.







Etter å ha debutert som statist i suksessrike filmer og serier («Er det en pilot på flyet?», «Charlie’s Angels»), vendte skuespilleren seg hovedsakelig til TV for å få popularitet. På 1980- og 1990-tallet spilte han små roller i såpeoperaer som «Fame», «Santa Barbara», «Rick Hunter», «Agency at All Risks», «MacGyver», «21 Jump Street», «Beverly Hills» og » Jack».

På begynnelsen av 2000-tallet ble hun sett på «Friends», «Newport Beach», «CSI» og «NCIS». Men i 2005 fant han sitt livs rolle i «24 Heures Chrono». Han spilte senere visepresident Charles Logan. Fra 2008 til 2012 var han også en av de tilbakevendende skuespillerne i filmen «The Mentalist» i huden til Virgil Minelli, den første lederen av CBI. Et travelt liv som Grigory Itsin bestemte seg for å stoppe i 2015.