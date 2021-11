Grillet fisk med Genshin Impact smør, hvordan får du oppskriften? – Frokost

Hos Genshin Impact er det mulig å lage mange retter, inkludert Grillet fisk i smør, og vi viser deg hvordan du får tak i oppskriften.

Innenfor Genshin innvirkning, kan spillere tilberede mange retter for å gi bonuser til karakterene på laget deres, men også for å fullføre daglige, verdens-, historie- eller Archon-oppdrag.

Blant rettene som kan tilberedes i spillet finner vi Grillet fisk i smør, hvor oppskriften er samlet inn som belønning for et historieoppdrag.

Hvordan tilberede retten “Grillet fisk med smør” i Genshin Impact?

Hvis du ønsker å lage smørgrillet fisk, må du få oppskriften først. For å se henne, må fylle ut “Travel Observation Report” fra Albedos History Mission som er en del av Princeps Cretaceous-oppdragslinjen – Akt 1. Når du har fullført oppdragene og samlet oppskriften, kan du gå til komfyren og samle følgende ingredienser for å tilberede denne retten:

For å få melk kan du kjøpe den fra kjøpmenn som selger deg salt, nemlig Blanche, selgeren av Mondstadt Bazaar, Dongsheng, eieren av Seconde Chance i Port de Liyue og Aoi, lederen av dagligvarebutikken Tsukumomono i Inazuma. Til slutt minner vi deg om at når du tilbereder denne retten og spiser den, tillater den øker skjoldstyrken til alle karakterene på laget med 25 % i 300 sekunder. Vær oppmerksom på at denne bonusen kun gjelder for karakterene dine i flerspiller.

