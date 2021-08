Grillmakeren retter seg mot forbrukerhelsesektoren

Etter signering av en engineering, innkjøp og konstruksjon (EPC) -avtale med GEA for å levere prosessutstyr, tar Agar Biomerine det neste trinnet i å kommersialisere INVI, en førsteklasses grillbasert proteiningrediens for bruk i segmentene mat, drikke og ernæring. Idrett er rettet mot forbrukere av ernæring og helse.

Planene om å bygge et nytt grillbasert proteinanlegg i Norge denne uken har utviklet seg etter at Aker BioMarine signerte en avtale med GEA om prosessinnstillinger.

I følge Agar Biomerine Dette produktet er konsekvent hentet fra Antarktis og har utmerket ernæringsprofil og unike funksjonelle fordeler og nye og spennende muligheter for å lansere innovative produkter for merker.

Agar er bygd for første gangs utvikling av grillprotein og produksjon, og tror at dette nettstedet vil muliggjøre rask produkt- og prosessutvikling, samt volum for forretningspartnere.

GEA designer, leverer og installerer et system med integrert utstyr og prosessinstallasjoner for å bygge INVI fra grillen. Anlegget er designet med mer fleksibilitet og letter produktutvikling og innovasjon.

“Med GEAs erfaring innen ingeniørfasiliteter og systemer for næringer som vår, er vi rettet mot et svært innovativt, teknologibasert anlegg som også vil ha et forsknings- og innovasjonssenter,” sa Keys van de Watering. En pressemelding.

“Vi tar sikte på å jobbe tett med Agar Biomer om utviklingen av deres grillbaserte proteinanlegg for å forbedre produksjonen, innovere og bruke digitale løsninger,” sa Heinz-Jürgen Kroner, SVP for Liquid Technologies ved GEA i dag. “Dette er en fantastisk pilot som vil sette standarden for fremtidige INVI -produksjonsanlegg, og vi er glade for å være en del av utviklingen.”