Grisebukta som lander på Cuba: Vil konsekvensene av denne fiaskoen oppmuntre Russland?

På geopolitisk nivå tas landet først En åpenbar subtilitet av løgn : — Vi har ingenting med det å gjøre. Først prøver USAs ambassadør til FNs generalforsamling å forsvare seg. Men beviset på involvering var at president Kennedy snart offentlig ville akseptere ansvaret for fiaskoen. Et nederlag var også en utrolig ydmykelse for Amerika.

Dessuten kastet dette mislykkede angrepet nesten helt sikkert Cuba i hendene på Sovjetunionen, som var mer enn lykkelig.Støtt et land økonomisk og militært som ville gjøre narr av det allmektige USA Mindre enn 200 kilometer fra kysten.

Det vil få betydelige konsekvenser innenlands også, da denne svikten først og fremst er en CIA-svikt. Rasende over at han hadde latt seg bli dratt inn i en slik fiasko, erklærte Kennedy at han var desperat. «Å spre CIAs aske til de fire vindene». Han vil avgjøre det Oppsigelse av hans direktør og hans stedfortreder, men mistillit til det anerkjente etterretningsbyrået ble permanent etablert. Ikke overraskende så noen skyggen av CIA under presidentmordet to år senere, selv om dette aldri ble bevist.

Feilen i Grisebukta hadde også en annen effekt: a Ekstrem strøm Det amerikanske militæret har bestemt seg for ikke å delegere det til andre å gjennomføre en operasjon i utlandet, i dette tilfellet anti-Castro-cubanerne. I stedet må du gå dit selv og forplikte deg fullt ut. Det var denne strømmen som ville føre Amerika inn i Vietnamkrigens fatale spiral, et andre nederlag som uten tvil ville gi enda mer gjenklang.