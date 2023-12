8. desember lanserte Elon Musk sin chatbot for å betale abonnenter til X (tidligere Twitter). Han ble designet i bildet av sin Skaper. Grok chatbot ble med andre ord utviklet for ikke å unngå kontroversielle temaer og svare på en politisk ukorrekt måte, forklarer Washington Post. «I motsetning til de andre, har Grok blitt programmert til å gi vulgære og sarkastiske svar når han blir spurt, og lover å svare på provoserende spørsmål som de fleste andre AI-systemer nekter å gjøre,» forklarer den amerikanske avisen. For aktuelle spørsmål henter Grok denne informasjonen fra nylige X-publikasjoner.

Men alt gikk ikke som planlagt for Elon Musk, som mottok klager fra den politiske høyresiden om at Groks svar var for liberale på temaer som mangfold, transpersoners rettigheter eller vaksinasjon. En X Chatbot-bruker spurte om transkvinner er ekte kvinner, og Grok sa ja. Responsen ser ut til å være utilfredsstillende for brukeren som foreslår «noen justeringer». En uventet hendelse som Elon Musk fordømmer. «Dessverre er Internett (som Grok ble utviklet på) fullt av «våknet» tull. Grok vil bli bedre. Dette er bare betaversjonen,» forklarer Chief X.