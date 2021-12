Grønland registrerer utrolige temperaturer: 20 til 30 grader over gjennomsnittet!

I hovedstaden Nuuk var gjennomsnittstemperaturen 20. desember 13 °C da gjennomsnittet var -5,3 C, mens i Qaanaaq i nord steg kvikksølvet til 8,3 C. Vanlig temperatur er -20,1 C.

“En av grunnene til at vi ser høye temperaturer er telefonværfenomenet,” sa en DMI-meteorolog til AFP i en e-post at en varm bris var vanlig over verdens største øy. , Caroline Trost Jensen.

“Det er litt uvanlig å forekomme over et stort område og samtidig over lang tid,” sa han, og dekker det meste av vestkysten og deler av østkysten.

Imidlertid er disse temperaturene ifølge meteorologen ikke uten presedens: komplette rekorder eller rekorder for de siste tretti årene for desember er ikke brutt.

I Arktis er global oppvarming tre ganger raskere enn noe annet sted i verden.

– Global oppvarming understreker de varmeste temperaturene vi har sett på Grønland, og de er generelt høyere (…) enn tidligere, sa Trost Jensen.

I løpet av sommeren forårsaket en hetebølge med temperaturer over ti grader celsius den «store» smeltingen av isdekker på Grønland.

Åtte milliarder tonn snøtap hver dag, mer enn det dobbelte av gjennomsnittsraten om sommeren.

14. august, ved nok et farlig signal, regnet det også på toppen av Grønlands høyeste punkt (3.216 meter), aldri sett før.