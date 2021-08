Grønlands ekspedisjon oppdager ‘verdens nordligste øy’

COPENHAGEN, 27. august (Reuters) – Forrige måned satte forskere foten på en liten øy utenfor kysten av Grønland som de sier er verdens nordligste landområde og ble avslørt av bevegelsen av flokken.

Funnet kommer som et slag vekker mellom de arktiske nasjonene i USA, Russland, Canada, Danmark og Norge om kontroll over Nordpolen rundt 700 km (435 miles) nord og havbunnen rundt, fiskerettigheter og de eksponerte ruter. ved å smelte isen på grunn av klimaendringer.

“Det var ikke vår intensjon å oppdage en ny øy,” sa Morten Rasch, polfarer og leder for forskningsanlegget Arctic Station på Grønland, til Reuters. “Vi dro dit bare for å samle prøver.”

Forskere trodde først at de hadde nådd Oodaaq, en øy oppdaget av et dansk forskerteam i 1978. Først senere, etter å ha bekreftet den nøyaktige plasseringen, innså de at de hadde besøkt en annen øy 780 meter nordvest.

“Alle var glade for å ha funnet det vi trodde var Oodaaq Island,” sa den sveitsiske forretningskvinnen Christiane Leister, grunnlegger av Leister Foundation som finansierte ekspedisjonen.

“Det er litt som tidligere oppdagelsesreisende, som trodde de hadde landet et bestemt sted, men faktisk fant et helt annet sted.”

Den lille øya, som er omtrent 30 meter bred med en topp på omtrent tre meter, består av gjørme fra havbunnen og også morene, jord og stein igjen av isbreer i bevegelse. Teamet sa at de vil anbefale å kalle det “Qeqertaq Avannarleq”, som betyr “den nordligste øya” på grønlandsk.

Flere amerikanske ekspedisjoner i området har søkt de siste tiårene etter den nordligste øya i verden. I 2007 oppdaget den arktiske veteranen Dennis Schmitt en lignende øy i nærheten.

Selv om det ble avslørt av det skiftende islaget, sa forskere at øyas utseende nå ikke var en direkte konsekvens av global oppvarming, som har krympet Grønlands isdekke.

Rene Forsberg, professor og sjef for geodynamikk ved Danmarks National Space Institute, sa at området nord for Grønland har noe av den tykke polarhavisen, selv om han la til at den nå var 2-3 meter tykk om sommeren, sammenlignet med de 4 meter da han gjorde det for første gang. besøkte som en del av ekspedisjonen som oppdaget Oodaaq i 1978.

Ethvert håp om å utvide territorielle krav i Arktis avhenger av om det faktisk er en øy eller en bank som kan forsvinne igjen. En øy må holde seg over havet ved høyvann.

“Den oppfyller kriteriene for en øy,” sa Forsberg. “Dette er for tiden det nordligste landet i verden.”

Men Forsberg, rådgiver for den danske regjeringen, sa at det var lite sannsynlig å endre Danmarks territoriale krav til Nord -Grønland.

“Disse små øyene kommer og går,” sa han.

Funnet ble først rapportert fredag ​​av den danske avisen Weekendavisen.

