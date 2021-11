Grønt lys for 5G-distribusjon

Regionene og den føderale regjeringen har blitt enige om den vanskelige saken om den fjerde mobiloperatøren. Etter flere måneders venting har den rådgivende komiteen endelig gitt grønt lys til kongelige resolusjoner som skal bestemme implementeringen av 5G i Belgia.









DeDet siste store hinderet for å lansere 5G i Belgia er løftet. Den føderale regjeringen og territoriene i Konsertkomiteen (Codeco) ga onsdag morgen grønt lys til de kongelige dekretene som regulerer auksjonen av 5G-frekvenser. Det blir ofte utsatt, og skal endelig finne sted i andre kvartal 2022.







Så langt har disse kongelige dekretene skapt et problem for regionene ettersom de tillater en fjerde operatør å gå inn på det belgiske telekommarkedet på fortrinnsvise vilkår. Påkrevd av statsminister Alexandre de Croo (Open VLD) for å øke konkurransen, har denne fjerde operatøren ikke blitt høyt respektert av regionene. Brussel støttet det ikke av grunner knyttet til multiplikasjonen av grener på territoriet. Vallonien var på sin side spesielt bekymret for innvirkningen på dekningen av de hvite og grå regionene. Inntreden av en fjerde operatør vil senke prisene, men også redusere marginene til teleoperatørene og dermed redusere deres evne til å investere i ulønnsomme distrikter.

For å fjerne disse forbeholdene reviderte den føderale regjeringen sin versjon. Il a fractionné le bloc de spectre réservé à un éventuel quatrième opérateur de façon à ce que celui-ci puisse choisir de n’acheter qu’une partie des frequences afin de ne cibler que le businessé B2B »» (soit marsj til business B2B) Kontrahering. Husk at hovedinteressen til 5G-teknologi ligger hovedsakelig i industrielle applikasjoner. Det er tydelig at denne modifikasjonen gjorde det mulig å overvinne regionenes motvilje.

I en pressemelding understreket likevel kommunikasjonsminister Petra de Satter (Grouen) at det fortsatt var mulig å «bryte prisen» for å komme inn på det belgiske boligmarkedet som den fjerde operatøren, noe som kan få positive konsekvenser for alle belgiere som betaler høye priser. for De melder seg på GSM. Vi lar markedet bestemme hvor det er mest rom for mer konkurranse.»

Minister de Sutter ønsket opphevelsen av forbudet mot filen velkommen. “Dette er gode nyheter for landet vårt,” sa hun. Etter år med passivitet oppnår vi endelig det ulike instanser forventer av oss: ikke bare forbrukerorganisasjoner, men også Europa og selskaper som ønsker å utvikle 5G-applikasjoner.»

Belgia henger etter

Belgia har allerede akkumulert mange forsinkelser. Det er et av de siste landene i Europa som lanserer 5G mens det europeiske kontinentet allerede har skilt seg fra Asia og Amerika. «Vi ville ha en forsinkelse på 3-4 år sammenlignet med land som Kina (som har 450 millioner 5G-brukere, red.anm.) eller Sør-Korea, anslår Rémy de Montgolfier, president for det belgiske datterselskapet til utstyrsprodusenten Ericsson. I Korea er dekningen av arealet er allerede 5G. 95 %. I USA er det 38 % og i Sveits er det 35 %.» Han anslår at når frekvenser er allokert til operatørene, vil det ta ytterligere 2 til 3 år før 5G-nettet er ferdig.

Mangelen på konsensus om den fjerde operatøren er ikke det eneste problemet som har hindret fremgangen til 5G i vårt land. To andre problemer bidro også til denne forsinkelsen.

Det var først spørsmålet om hovedpremieutdelingen fra salg av frekvenser (mer enn 800 millioner euro). Samfunn krever en større del av kaken med tanke på at 5G vil bli brukt primært til å overføre medieinnhold (videoer osv.), som faller inn under deres jurisdiksjon, i stedet for telekommunikasjon, som faller inn under føderal jurisdiksjon. Sistnevnte hører det ikke slik og ønsker å opprettholde distribusjonsbryteren som er gjeldende så langt (80/20). Det ble ikke funnet noen avtale på dette punktet, men for å få slutt på denne blokkeringen, bestemte den føderale regjeringen og de føderale enhetene til slutt å legge problemet i kjøleskapet. Midler vil bli plassert på en lukket konto mens man venter på en intrabelge-avtale.

Så var det spørsmålet om regionale strålingsstandarder for antenner. Disse helsestandardene var for strenge til å tillate 5G-distribusjon. I Flandern som i Brussel har det blitt eller vil bli tilpasset. I Vallonia er det ingen avgjørelse ennå, men det bør ikke vare lenge. En gruppe eksperter skal etter planen rapportere tidlig i desember til regjeringen om behovet for å endre 2009-dekretet om antennestrålingsbeskyttelse eller ikke. Den vallonske miljøministeren, Celine Teller (Ecolo), må på sin side innen utgangen av året foreslå et forslag om å tilpasse metoden for å beregne standarden.