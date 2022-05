Grønt lys for bitcoin-gruvedrift i Norge

Det norske stortinget avviste denne uken et foreslått forbud mot bitcoin- og kryptovalutautvinning fra grønne, sosialister og kommunister.

I likhet med Sverige har mange parter forsøkt å forby utvinning av kryptovalutaer i landet, mens Norge har blitt et kjærkomment reisemål for bedrifter som spesialiserer seg på gruvedrift de siste årene. Nasjonen blir også stadig vist frem som et eksempel. Det er foreløpig det eneste landet hvor alle gruver drives av fornybar energi. 88 % av landets gruver drives av vannkraft og 10 % av vindkraft.

Sammenlignet med andre land tilbyr Norge relativt billig energi i enkelte deler av landet med en avgift på under én cent per kilowattime.

De sosialistiske, kommunistiske og økologiske partiene hadde store problemer med å finne stemmer til å støtte forslaget deres. Tidligere hadde de allerede forsøkt å etablere en gruveskatt i landet. Opposisjonspartiene har uttalt at de ikke vil stille til mellomvalget.

