Grunnleggeren av kryptovalutaplattformen er dømt til 11 000 års fengsel i Türkiye

Det offisielle tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu rapporterte at den samme domstolen hadde avsagt en lignende dom mot de to brødrene til Faruk Fatih Ozer, den hovedtiltalte, i samme sak.

Tyrkiske medier rapporterte at grunnleggeren av kryptovalutabørsen Theodex, som flyktet fra Tyrkia med eiendelene til sine klienter, ble dømt til 11 196 års fengsel torsdag kveld.

Tyrkiske myndigheter har anklaget Faruk Fatih Ozer for å flykte med eiendeler verdt 2 milliarder dollar som tilhører nesten 400 000 brukere.

Grunnleggeren av Thodex-plattformen, etterlyst av en rød melding fra Interpol, ble arrestert i Albania i august 2022, seksten måneder etter at han flyktet fra Tyrkia.

Plattformen suspenderte driften over natten etter å ha lagt ut en kryptisk melding om at den trengte fem dager for å behandle en uspesifisert ekstern investering.

Theodex hadde gjennomført en stor reklamekampanje for å tiltrekke seg investorer, og lovet spesielt å tilby luksusbiler til noen av dem.

Plattformen tilbød også fantastiske rabatter på Dogecoin, en kryptovaluta som opprinnelig var en parodi, men som siden har blitt forsterket av interessen for blant annet milliardæren Tesla og X-sjef Elon Musk.