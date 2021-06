Vi ønsker alle å dekke over når vi når pensjonsalderen – og dette er ikke annerledes enn den gnagermakakken fra landminen.

Etter fem år med hardt arbeid, avslutter den afrikanske gigantiske pai-rotten, kjent som “Hero Rat”, høye jobber etter en stjernekarriere. Kambodsja.

Magawa er en organisasjon som er overvåket av den belgiske veldedighetsorganisasjonen APOPO, som trener rotter for å redde liv ved å varsle menneskelige håndtere om landminer og ueksplodert orden, slik at de kan kastes trygt.

Bilde:

Den første rotten som vant BDSA Gold Medal for Animal Courage



I løpet av sin karriere har han funnet mer enn 225 000 kvadratmeter land – tilsvarende omtrent 31 fotballbaner – og 71 gruver og 38 eksploderte gjenstander, sier veldedighetsorganisasjonen.

I 2020 var det Magawa Han ble hedret med BDSA Gold Medal of the United Kingdom, Dyrekvivalenten til George Cross, som er anerkjent for sine heroiske gjerninger av britiske borgere og soldater.

Han var den første rotten i 77-års historien til Medicine Animals Foundation som ble med i rekkene av modige hunder, hester, duer og en katt.

Men nå har Magawa bestemt seg for å slappe av litt.

“Selv om han fortsatt har god helse, har han nådd pensjonsalderen og begynner å bremse,” sa Apopo. “Det er på tide.”

Malens handler Malen sa i en uttalelse: “Mahognys ytelse er ikke kompromittert, og jeg er stolt over å samarbeide med ham.

Bilde:

Flotte støvler for å fylle Macau – men veldedighetsorganisasjonen ønsker noen nye gutter velkommen som håper han vil følge i deres fotspor



“Han er liten, men han har bidratt til å redde mange liv, slik at det sårt tiltrengte trygge landet kan returneres til folket vårt raskt og billig. Men han beveger seg sakte, og vi må respektere hans behov. Jeg vil savne å jobbe med ham! “

Store støvler for å fylle araen, men heldigvis har veldedighetsorganisasjonen plukket opp noen nye gutter – et team på 20 nyutdannede mus til deteksjon av landminer, som alle besto inngangstesten med “glansende farger”.

Mens mange gnagere kan opplæres til å oppdage lukt og jobbe med en rekke oppgaver for matbelønning, er APOPO African Giant Bags-mus best egnet for minerydding fordi de er store nok til å gå på landminer uten å utløse eksplosiver – og de er mye raskere enn mennesker.

APOPO jobber i Angola, Zimbabwe og Mosambik for å fjerne millioner av gruver som er til overs fra kriger og konflikter.

Veldedigheten sier at mer enn 60 millioner mennesker i 59 land fortsatt er truet av landminer og ikke-eksplodert orden.