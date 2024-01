Gruvedrift på havbunnen skal godkjennes av Norge

Dette blir den første. Norges sentrum-venstre-regjering kunngjorde tirsdag en avtale med opposisjonsstyrker om å åpne deler av landets havbunn for gruvedrift, fantastiske miljøvernere. Det skandinaviske riket, i dag den største produsenten av hydrokarboner i Vest-Europa, kan bli et av de første landene i verden til å begynne denne kontroversielle praksisen på grunn av usikkerhet rundt dens innvirkning på økosystemene.

Den Labour-dominerte koalisjonsregjeringen foreslo i juni å undersøke muligheten for å tillate gruvedrift i landets havbunn, som antas å være rik på kobber, kobolt, sink og sjeldne jordarter. Men som et mindretall i parlamentet trengte den støtte fra opposisjonen. Det har blitt gjort siden tirsdag, da Høyre og populistisk høyre sikret ham flertall ved å love sin støtte til en gradvis åpning av Grønlandshavet og Barentshavsregionen i Arktis og på bekostning av styrkede miljøkrav. .

Fullfør konverteringen uavhengig

Et grep som til syvende og sist tjener til å transformere energi. » Vi trenger mineraler (fordi) for å gjøre den grønne omstillingen i form av solceller og paneler, elbiler, mobiltelefoner m.m. », argumenterte Ap-parlamentsmedlem Marianne Sivertsen-Nass under en pressekonferanse. » Norges fulle avhengighet i fremtiden vil kunne bidra til bredere tilgang uten avhengighet av uønskede land. «, la hun til senere. Landet, knyttet til fornybar energi, åpnet i sommer i vannet i Nordsjøen, feltet med de største flytende vindturbinene i verden. Disse vindturbinene gir energi til fem olje- og gassplattformer, og sikrer 35 % av deres behov.

Imidlertid må de første gruveprospekteringsplanene godkjennes av Stortinget før de kan implementeres. Foreløpig bare hvis utnyttelsen er autorisert » Fremtidig kunnskap (akkumulert) viser at dette kan gjøres konsekvent og rimelig », bemerket Bård Ludvig Thorheim, den konservative folkevalgte som har ansvaret for saken.

En uoppfylt kontrakt

Men avtalen mellom de fire politiske partiene har irritert miljøvernere. » Vi vil bestrebe oss på å stoppe ethvert havgruveforslag som legges fram for Stortinget «, advarte Frod Flem, leder av Greenpeace Norge.» Vi vil ikke la Norge ødelegge unikt liv i dyphavet, verken i Arktis eller andre steder «, sa han til AFP.

NGOer og forskere advarer om ødeleggelse av habitater og arter, men som kan være kritiske for næringskjeden, risikoen for å forstyrre havets evne til å absorbere karbon frigjort av menneskelige aktiviteter, eller til og med støy som påvirker arter som hval. Avgjørelse mot andre EEuropeiske land. For eksempel har flere land, inkludert Frankrike og Storbritannia, erklært seg for et forbud mot undervannsgruvedrift.

To norske frivillige organisasjoner – den nordiske avdelingen av Greenpeace og Natur ok Ungdom, den norske versjonen av Friends of the Earth – sendte nylig inn klager.EIfølge forkjempere for grunnloven og landets internasjonale forpliktelser, har den norske regjeringen gitt tillatelse til brudd på nye olje- og gassprosjekter. En norsk dommer begynte å behandle klagen sist tirsdag. Begge frivillige organisasjoner ber om en umiddelbar stans i utviklingen av forekomster.

» Vi håper testen vil sette Norge under internasjonalt press for å forplikte seg til å selge fra fossilt brensel under COP i Dubai. «, understreket Frod Plame, leder for Greenpeace Norge.

Regjeringen benekter enhver forseelse, og har nevnt behovet for å garantere Europas energiforsyning spesielt, etter at konflikten i Ukraina erstattet Russland som kontinentets største gassleverandør. I desember 2020, som en del av den første klagen, avviste Norges Høyesterett Greenpeace og Natur og Ungdoms anmodning fra 2016 om å kansellere eiendommer til ti oljeletelisenser i Barentshavet i Arktis.

