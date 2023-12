GUADEC 2024 holdes i Denver (GNOME)

Den årlige GNOME-konferansen vil bli holdt i Nord-Amerika for andre gang i historien. Denver er vertsbyen. Arrangementet arrangeres fra 19. til 24. juli. Her er de første detaljene.

harEtter Riga i fjor sommer møttes GNOME-utviklere, sponsorer og bidragsytere i USA. retning Denver. Nettsiden er akkurat oppe Publisert på nett for anledningen

2024-utgaven vil være en mulighet til å kunngjøre GNOME 46, men fremfor alt er det noe viktig for samfunnet. Også i år blir det GUADEC En blandet begivenhet, som vil tillate deltakere å delta virtuelt eller personlig på et sted i Denver. For noen er det en smart måte å unngå evige visumproblemer.

» Ligger i hjertet av Rocky Mountains, er Denver kjent som Mile High City på grunn av sin høyde. Med et blomstrende teknologisamfunn, varierte nabolag og en rik kulturell scene, gir Denver det perfekte bakteppet for GUADEC 2024. «, Arrangørene forklarer.

Konferansested, The Aurari Campusa, som ligger nær sentrum av Denver med det mest innovative samlokaliseringsområdet for konferanser GUADEC 2024.

Konferansedatoer

Fra 19. til 21. juli (fredag ​​til søndag): Tale

Utlysning og påmelding

Utlysning og påmelding åpnes snart på nettsiden.

Sponsingsmuligheter

Det søkes sponsorer for sponsing av GUADEC 2024. Hvis du ønsker å sponse arrangementet, send en e-post til sponsors@guadec.org.

