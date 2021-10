Guardians of the Galaxy Game Test: Hyggelig overraskelse på slutten av dette året!

Etter en ønskelig Marvel’s Avengers, forventet vi ikke mye av Marvel’s Guardians of the Galaxy, selv om det var vanskelig å finne sitt publikum. Likevel skiller det seg ut som et av årets siste kamper!

The Guardians of the Galaxy slippes 26. oktober på PS5, PS4, Xbox Series X | S er på Xbox One og PC. I motsetning til Marvel Avengers, som ble utgitt for et år siden, til vår glede, er det denne gangen et 100 % enkeltspillerspill. En annen god nyhet er at dette spillet ble skapt utelukkende av Eidos Montreals kanadiske studio, som allerede har bevist sin ekspertise innen enkeltspillerspill, spesielt med den utmerkede omstarten av Tomb Raider Saga. Inspirert av tegneserieverdenen og to “Guardians of the Galaxy”-filmer, byr spillet på 100 % nye eventyr. Spilleren påtar seg rollen som Peter Quill, det vil si Star-Lord, en tidligere rompirat. En helt er ikke alltid hyggelig, men attraktiv og kjærlig. I Milano reiser han over galaksen med sjokkmannskapet sitt Croot, Rocket Raccoon, Comora og Drax.

Galaksens klubber?

«Guardians of the Galaxy»-filmene skinner med komedie og lydspor. Vi ser dette varemerket i videospill. Disse to elementene er også allestedsnærværende. Du har et sete på første rad for konstant kamp mellom medlemmer av disse brukne armene. Mellom sporene som tar alt i første grad, den spente raketten som forvirrer alle og «My Name Is Grout», blir du servert! I tillegg vil du ha mange hitlåter fra 80-tallet. Så gøy det er å kjempe med noe som The Final Countdown, Take On Me eller Dained Love! Lydsporet er interessant med over 30 kulttitler og navn som Rick Astley, Pony Tyler, Iron Maiden, Kiss eller Blondie. En fornøyelse!

Teamarbeid

Spillet bør ikke overdrives. Ledet av Star-Lord låser vi opp fire ekstreme krefter og andre oppgraderinger i løpet av eventyret som kan kjøpes ved å hente skjulte byttebokser i galaksen (men de er langt mindre enn Marvel Avengers!). Selv om de ikke spilles direkte, er de andre medlemmene av Guardians of the Galaxy i sentrum av spillet. Du må utløse forbindelser mellom dem og visse elementer i landskapet. For hver av dem kan du åpne fire spesialiteter, som bør gjenskapes når de er brukt og vil være mest nyttige for deg under kamp. Så, under de mange konfliktene i spillet, må du jukse mellom angrepene til karakteren din og dine fire lagkamerater. Selv om dette kan virke litt komplisert på papiret, gjøres det i praksis veldig enkelt.

Rikt og variert eventyr

Guardians of the Galaxy Game er ikke et åpent verdensspill. Friheten til spilleren er også begrenset. Vi er inne i et veldig lineært spill, som tilhører «korridor»-sjangeren, uten at det reduserer spillegleden. I programmet til dette action-eventyrspillet: mange kamper og diskusjoner, litt utforskning og løse gåter, QTE, noen kjøreetapper på skipet ditt og til slutt et godt eventyr, rikt og variert. Spillet har en levetid på mer enn 16 timer for å fullføre 16 episoder. Noen ganger kan vi angre på visse lengder eller uendelige diskusjoner som bryter rytmen i spillet, men ikke begrense gleden vår. : Marvels Guardians of the Galaxy tilbyr en spennende og forfriskende reise.

Din fantjeneste

Det er også fanservice. I tillegg til forsvarerne, møter vi under eventyret store skurker som den bedårende Cosmo fra Marvel-universet, hunden i det sovjetiske verdensrommet, eller Lady Helper eller rockeren og hennes Universal Church of the Trudeau.

Til slutt, det siste elementet som vil glede fansen er at hver av de fem karakterene har ti forskjellige antrekk. Noen er inspirert av tegneserier (fra 70-tallet til i dag), andre av filmer, og er et resultat av fantasien til mange utviklere. Du kan når som helst bytte alle kostymene til bandet, og igjen ser det bra ut.

Skjermen er fantastisk!

For å gjøre det, er Marvel’s Guardians of the Galaxy en flott visuell og grafisk rekord. I Xbox Series X-versjonen vi testet, er spillet fantastisk, og dette er en av de vakreste i neste generasjons introduksjon. Ta en titt på Rocket Raccoon-modelleringen for å forstå. Denne pelsballen er veldig klassisk og arbeidet til Eidos Montreal er veldig imponerende.

Vår dømmekraft

Marvels Guardians of the Galaxy er en stor overraskelse. Edos Montreal “Guardians of the Galaxy” har en god forståelse av DNAet til filmer og tegneserier. Canadian Studio tilbyr 100 % solo og originale eventyr, samtidig som de er veldig lojale mot tegneserier og filmer. Det er morsomt, morsomt, vakkert gjort og blendende å se på. The Guardians of the Galaxy-spillet fortjener en Marvel-film der du vil være helten, og det vil gi deg den beste tiden når du spiller i over 16 timer. En kjempehit for superheltfans, og ikke bare det! 4,5/5

Finn utgivelsestraileren: