Guillaume Bats» bestevenninne Laura Lann reagerer på den franske komikerens død

Den franske komikeren Guillaume Bates var svært nær belgiske Laura Lahn, som døde sist torsdag i en alder av 36 år. Hun holdt seg stille siden den triste kunngjøringen om vennens bortgang, og sa ut via Instagram søndag kveld. «Siden følelsene er intense, har det vært vanskelig å snakke siden torsdag«, skrev han, og avslørte bilder med Guillaume Bates og et kort dikt til vennen hans, og hyllet ham»Den magiske trioen«De laget, hun, Guillaume og en viss Neil, deres»Alltid en venn«.

«For fire år siden, i et anfall av tvil, sa Guillaume til meg: «Gjør det for meg». Disse ordene gir gjenklang i dag mer enn noen gang. Når det ikke er kraft, er det kjærligheten som lar deg gå videre”, fortsetter Laura Lan, som ofte laget videoer og sketsjer med den unge komikeren.

«Takk for alle disse øyeblikkene», «Det gir ikke mening», «Kongen av selvhån»: mange reaksjoner fra stjernene på Guillaume Bats» død

Guillaume var sistnevnte som oppdaget de livløse kroppene til flaggermus. «Han skulle holde pressekonferanse klokken 19.30 i går. Han kom ikke og svarte ikke på våre samtaler. Jeg dro til huset hans og fant ham død på sengen, sannsynligvis i søvne, men dette er ennå ikke bekreftet av legene.”, forklarte Jeremy Ferrari.