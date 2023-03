Guillaume Canet ble sjarmert av Marion Cotillard, som ble med en kjent sanger for en full konsert.

Folket og kongefamilien

Skuespilleren la ikke skjul på følelsene sine i møte med Marion Cotillards opptreden.

En stor overraskelse for publikum i Salle Pleil som kom for å overvære en konsert av Yodelis Maxime Nucci denne søndagen. Det var ingen ringere enn Marion Cotillard, som inntok scenen med vokal på to låter, den energiske «Fade Away» og den mer øme «Family Liar».

Publikum så ut til å bli vunnet av opptredenen til en lettkledd skuespillerinne, men det var Guillaume Canet som var hennes første beundrer under konserten. Da han tok til Instagram, delte regissøren et diametralt innlegg for sin nære venn, sangeren, og selvfølgelig Marion Cotillard.

» I går kveld… For en kake jeg tok for å se vennen min Yodelis sette fyr på alle for å danse! Dette nye albumet vi har ventet på er fantastisk! Denne konserten var gal! Hvis andre datoer er annonsert, gå for det! Messingbygget, lysene, lyden, sangene gamle og nye, den stemmen!«, før han fortsetter skriver han spesifikt:» Pococity og klasse av gutten og fantastiske gjester som Marion som bidro så mye til dette oppgjøret! Jubel! Jubel! Max min venn, jeg så mange fantastiske øyeblikk vi bodde sammen under denne konserten! Jeg er så glad i deg og stolt av deg! » Veldig fin uttalelse.

Dette er ikke første gang Marion Cotillard har delt scene med Maxime Nucci, som dukket opp under turneen hans i 2010 og 2011.