Guillaume Canets kontante svar på Marion Cotillard splittet rykter: «Bygones be bygones»

Sjeldne ord for å stille rykter. Under møtet med leserne parisiskGuillaume Canet unngikk ikke spørsmål om paringen han vil gjøre med Marion Cotillard denne søndagen.

» Jeg kan fortelle deg at vi er en normal familie, som går gjennom vanskelige tider, oppussing… og alt er bra.sa skuespilleren og regissøren.

«Helt sjarmert»

Denne søndagskvelden ønsket han å berømme sin partner og moren til barna hans under et intervju med Laurent Delahouse på «Søndag klokken 20.30».

» Det er sant at jeg hver gang blir helt imponert over intensiteten hun legger i karakterene sine og arbeidet hun gjør for å leve opp til det som blir bedt om av henne.»Han forsikrer, beundrer livet til Marion Cotillard.

Guillaume Canet sier fortsatt at han er det «Inspirert av en kvinne, av en skuespillerinne» Da hun dukket opp på France 2, fikk hun taushet til neisayere som sa at forholdet deres var i trøbbel.

