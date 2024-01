Guillaume de Mévius: «Fjerde, tre etapper fra slutten, noe som er uventet, men også frustrerende»

Det er bare tre trinn til løslatelsen hans. Guillaume de Mévius hadde igjen en solid niende dag med racing, som førte til at han endte på 4. plass, ikke uten luksusen av å avslutte som topp Toyota-fører denne tirsdagen. «Etappen gikk bra», fortalte belgiske Al Ula oss i Paddock. «Hun var ikke lett. Det var navigasjon, som var en annen stor fase av Dakar. I starten var jeg skeptisk fordi vi ble fanget av Lucas Moraes, vi fikk en punktering og vi hadde litt overføringsstøy, noe som bekymret oss. Etter hvert passerte vi Lucas igjen på en navigasjonstur. Det er alltid vanskelig å vite om farten er god i Rally Raid.

Guillaume de Mévius mishandlet av kompassrosen: «Vi har tapt to ganger»

Når Dakar 2024 går inn i sin hjemregion, konsoliderer Brabancon sin fjerde foreløpige plassering i den generelle klassifiseringen. Hvem ville trodd det? Han, halvparten. «Jeg drømte det», Han er enig. «Men jeg vet at det er min første i Ultimate og min tredje i alle kategorier. Jeg må være realistisk og ha topp 10 og topp rookie som mitt første mål. Fjerde var over mine forventninger, men det vil være frustrerende å ikke avslutte på den siste pallen på fredag. Når du konkurrerer, vil du alltid ha mer.»

Tro på et lite mirakel

Men Guillaume har ennå ikke resignert for å fullføre sin første Dakar ved foten av det siste pallen i Premier Division. «I Docker vet vi at alt kan skje. Det er bare 30 minutter mellom meg og Lucas. Jeg ønsker ikke mine forgjengere noen ulykke, men et mekanisk problem kan ikke utelukkes. For min del fortsetter jeg løpet mitt. Jeg prøver å være organisert hver dag. Hvem vet hvor dette vil ta oss?»

I flere dager så vi silhuetten til patriarken Gregoire ved bivuakken. Den tidligere rallymannen er over månen med sine avkoms prestasjoner på høyt nivå, og det er mer enn legitimt. «Han er mye gladere og mer stresset enn meg (ler) ! Etter å ha opplevd det er det stressende å følge et løp når du ikke er i bilen. Han har kanskje ikke alltid gode dager, men jeg er sikker på at han ville vært veldig stolt av der jeg er. Han liker midlertidige situasjoner. Han er halvveis og vil være der til siste slutt.

Og enten han havner på 3. eller 4. plass, hvis Toyota nr. 221 når slutten, satser vi på at det blir gledestårer i Mévius-klanen på slutten.